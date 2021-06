Rieti, "Il Comune non farà sparire l'università". La promessa di cicchetti dopo le dimissioni di Lorenzetti dalla guida del Consorzio

Paola Corradini 02 giugno 2021 a

Esattamente quindici giorni fa saltava l'approvazione del bilancio di previsione rispedito al mittente, il CdA guidato da Roberto Lorenzetti, dall’assemblea dei soci della Sabina Universitas. A votare contro la Fondazione Varrone, di cui Lorenzetti è vicepresidente. Ed è stato proprio Lorenzetti lunedì pomeriggio, a dichiarare che avrebbe lasciato l'incarico da presidente del CdA della Sabina Universitas e da vice presidente della Fondazione Varrone. Lo ha fatto con molta serenità e il sorriso che lo contraddistingue ma andando giù pesante: “Sia chiaro a tutti che sono io a dimettermi e nessuno a cacciarmi, tengo a precisarlo". Una battuta ma che ha messo in chiaro la volontà di Lorenzetti di lasciare un incarico diventato ormai stretto per la diversità di vedute sulla gestione del polo universitario reatino. “Per mia natura e per il lavoro che faccio – ha detto – sono abituato a costruire e guardare avanti, se qualcuno ha pensato di mettermi a capo di un CdA per distruggere una delle cose migliori della nostra città sappia che non ci sto”.

A meno di 24 ore dalle sue dichiarazioni, arrivano le prime reazioni tra cui quelle del sindaco Antonio Cicchetti, del vice sindaco Daniele Sinibaldi che, proprio lo scorso 16 maggio, era seduto al tavolo nell'ultima riunione dell'assemblea dei soci, e della consigliera delegata all’università, Letizia Rosati. E' il primo cittadino ad affermare: “Mi dispiace molto perché tutti i soci avevano accolto la nomina di Roberto Lorenzetti al vertice dell'università in modo positivo con l'impegno di una persona di valore. Abbiamo rimesso il Comune in fase con l'università e si può anche decidere che sparisca ma prima deve esserci qualcuno che raccolga l'eredità mettendo a sistema tutto quello che è stato fatto perché non possiamo buttare tutto all'aria, il Comune di Rieti non è d’accordo. Siamo con la coscienza a posto per aver fatto di tutto affinché l'università rimanesse a Rieti, però, ribadisco, non possiamo sfasciare in attesa che si ricostruisca”. Il vicesindaco Sinibaldi e la consigliera Rosati si uniscono a Cicchetti nell'esprimere “rammarico per la sofferta scelta di Roberto Lorenzetti, cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto sinora”. Ribadito inoltre il concetto che l'Amministrazione comunale “ha sempre anteposto il salvataggio e il consolidamento dell’università ed abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per garantire il nostro supporto, pagando tutti i debiti per arrivare al voto favorevole all’ultimo bilancio”. “Su questo - sottolinea Sinibaldi - non siamo disposti a fare passi indietro e finché le alternative non si concretizzeranno, ritengo che si debba dare continuità al Consorzio Universitario”.

L’onorevole Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia, in una nota definisce “sconcertante quanto sta accadendo all’Università di Rieti e alla Fondazione Varrone. Nel momento in cui in città si registrano sforzi raramente visti in passato, per rilanciare lo sviluppo e la crescita socio-economica del territorio, una persona autorevole e stimata come Roberto Lorenzetti si è visto costretto a dimettersi perché la Fondazione Varrone, che lo ha nominato nel Cda del Consorzio Universitario, decide di non approvare il bilancio, addensando nubi fosche sul futuro dell’Università”. Sempre il deputato sottolinea come non sia “la prima volta che il nuovo corso della Fondazione anziché sostenere il territorio, si pone come ostacolo”. E poi l’affondo finale: “La Fondazione Varrone, deve essere un moltiplicatore delle potenzialità del territorio ed è questo che chiediamo con forza al presidente”.

