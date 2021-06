Rieti, Roberto Lorenzetti si dimette da presidente dell'università e della Fondazione Varrone. "Non sarò io a sfasciare tutto"

Paola Corradini 01 giugno 2021 a

Quello che doveva essere il saluto come direttore dell’Archivio di Stato definito dal direttore Roberto Lorenzetti “una lunga e magnifica avventura” si è trasformato in una vera e propria bomba che in realtà qualcuno si aspettava. Di fronte ad una platea dove oltre ad amici e cittadini erano presenti anche tutte le autorità civili, militari e religiose, Roberto Lorenzetti ha dichiarato che, oltre a non essere più il direttore dell’Archivio di Stato, ha preso la decisione di dimettersi da presidente della Sabina Universitas e, gioco forza, da vice presidente della Fondazione Varrone.

“Le mie dimissioni da presidente della Sabina Universitas e di conseguenza da vice presidente della Fondazione Varrone arrivano perché volevo riconquistare la mia libertà e poter per esprimere il mio pensiero in futuro”. Le sue parole sono chiare e diventano ancora più limpide quando affonda il colpo affermando di aver accettato di “fare il presidente della Sabina Universitas per cercare di far funzionare un ente che ultimamente non viaggiava bene, ma mi sembra di aver capito, soprattutto nell’ultimo periodo, che in realtà avrei dovuto sfasciarlo e a me questa roba mi viene male perché le poche cose che so fare sono per migliorare e non per distruggere questo lo lascio fare ad altri”.

Le dimissioni da direttore dell’Archivio di Stato, “io mi dimetto perché nessuno nella vita mi ha mai cacciato”, nascono dal bisogno di riacquistare la libertà per studiare, ma sempre “con la speranza che si apra per una volta un dibattito serio sulla presenza dell’università a Rieti. “La Sabina Universitas, nonostante qualcuno pensi il contrario, è un punto fermo e se si vuole superare o sostituire bisogna creare qualcosa di alternativo. Si comincia così non sfasciandola anche perché ci sono 11 famiglie che vivono di questo e non possono essere soggette ai giochetti di chicchessia. È chiaro che il mio ruolo all’interno della Fondazione Varrone è profondamente connesso a questa scelta per questo motivo diventano inevitabili anche le mie dimissioni da vice presidente della Fondazione Varrone”. Una giornata particolare dove i tasselli tornano al loro posto. La nota positiva di una storia difficile è il passaggio di testimone, alla guida dell’Archivio di Stato, tra Roberto Lorenzetti ed il giovane reatino Alfredo Pasquetti che ha definito “un’eredità pesante quella lasciata da un direttore di tale portata. Noi ci sforzeremo per svolgere l’attività istituzionale nel solco di quanto ci ha lasciato Roberto per portare il nostro contributo culturale alla città”.

