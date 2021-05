Rieti Covid, zero contagi nelle ultime 24 ore. Morta anziana di 92 anni, 6 guariti. Il bollettino del 31 maggio

31 maggio 2021 a

Dopo mesi torna il numero zero nella casella dei contagi. In provincia di Rieti non accadeva dallo scorso autunno quando iniziò la seconda drammatica ondata del Covid 19. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun contagio e sono guarite 6 persone. E' deceduta un'anziana di 92 anni che era ricoverata all'ospedale Belcolle di Viterbo. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di lunedì 31 maggio.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46 tamponi e dunque il numero dei test da inizio pandemia è di 92.926. Si registrano 6 guariti: (1) Rieti – (2) Greccio – (1) Orvinio – (2) Rocca Sinibalda. In provincia restano 138 persone positive al Covid-19.

Si è chiuso con un altro sold out il Tour vaccinale over 30 con J&J. Ad Amatrice eseguiti 240 vaccini. In una settimana, tra Open Week e Tour vaccinale, la Asl di Rieti ha somministrato 1.750 dosi di vaccino. In provincia di Rieti sale così ad oltre 85.000, il numero totale dei vaccinati Nella settimana che va dal 25 maggio ad oggi, domenica 30 maggio, la Asl di Rieti ha centrato per ben tre volte il risultato della somministrazione giornaliera di 1.500 dosi di vaccino e una volta il risultato delle 2.000 dosi. Il successo, in termini di consenso dei cittadini e di adesioni, ottenuto dalla Asl di Rieti con gli Open Day, Open Week e Tour vaccinale é tale, che la Direzione Aziendale della Asl di Rieti sta studiando nuovi eventi di prevenzione per raggiungere il numero maggiore di cittadini nel più breve tempo possibile. Intantol’1, il 2 e il 3 giugno, presso il Centro vaccinale ex Bosi di Rieti, la vaccinazione (con vaccino Pfizer) degli studenti prossimi all’Esame di Stato, mentre dal 2 al 6 giugno, presso il Centro vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti, si svolgerà l’Open Week AstraZeneca aperto a tutti gli over 18 anni. Per entrambe le iniziative è necessario prenotarsi sul portale regionale Salute Lazio e scaricare il Ticket virtuale.

