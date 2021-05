Rieti Covid, tutto esaurito ad Amatrice per il vaccino J&J. Nove positivi nelle ultime 24 ore

30 maggio 2021 a

a

a

Tutto esaurito ad Amatrice, per la terza tappa del Tour vaccinale anti Covid-19 della Asl di Rieti, aperto agli over 30 anni con vaccino J&J. 240 i vaccini eseguiti nel corso della giornata. Tanti i giovani presenti, molti dei quali in attesa delle prenotazioni sul posto, sin dalle primissime ore del mattino. La settimana che volge al termine ha visto la somministrazione, tra Open Week e Tour vaccinale, di 1.750 dosi di vaccino, somministrate, per la prima volta nel Lazio, anche agli over 18 anni.

Partita puntuale questa mattina al PASS di Amatrice l'ultima tappa del primo Tour vaccinale itinerante anti-covid19... Pubblicato da ASL RIETI su Domenica 30 maggio 2021

Anche grazie a tali iniziative, la campagna vaccinale della Asl di Rieti corre spedita, superando nella giornata odierna le 85.000 mila dosi somministrate in provincia di Rieti (85.306). 58.037 prime dosi e 27.269 seconde dosi. Nella settimana che va dal 25 maggio ad oggi, domenica 30 maggio, la Asl di Rieti ha centrato per ben tre volte il risultato della somministrazione giornaliera di 1.500 dosi di vaccino e una volta il risultato delle 2.000 dosi. Il successo, in termini di consenso dei cittadini e di adesioni, ottenuto dalla Asl di Rieti con gli Open Day, Open Week e Tour vaccinale é tale, che la Direzione Aziendale della Asl di Rieti sta studiando nuovi eventi di prevenzione per raggiungere il numero maggiore di cittadini nel più breve tempo possibile. Intanto, la prossima settimana sono in programma, l’1, il 2 e il 3 giugno, presso il Centro vaccinale ex Bosi di Rieti, la vaccinazione (con vaccino Pfizer) degli studenti prossimi all’Esame di Stato, mentre dal 2 al 6 giugno, presso il Centro vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti, si svolgerà l’Open Week AstraZeneca aperto a tutti gli over 18 anni. Per entrambe le iniziative è necessario prenotarsi sul portale regionale Salute Lazio e scaricare il Ticket virtuale.

Vaccino over 30. Parte il tour della Asl con le dosi Johnson&Johnson

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (2), Amatrice (3) e Selci (4). Si registrano 18 nuovi guariti: (7) Rieti – (2) Antrodoco - (1) Cantalupo - (1) Fiamignano - (1) Forano - (1) Magliano Sabina - (1) Orvinio - (1) Poggio Bustone - (3) Rocca Sinibalda. Numero tamponi eseguiti: 179. Totali tamponi eseguiti: 92.880. Totale positivi in provincia di Rieti: 145.

Hub vaccinale a Passo Corese, il sindaco di Fara sbotta: "Sono mesi che lo chiediamo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.