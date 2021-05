Rieti Covid, il bollettino del 29 maggio. Un solo nuovo caso e 14 guariti

29 maggio 2021 a

Il coronavirus allenta la sua morsa in provincia di Rieti. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo caso di positività al Covid-19 e 14 guarigioni. Nessun decesso. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di sabato 29 maggio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19 a Fara in Sabina. Sono guarite invece 14 persone: (2) Rieti – (1) Amatrice – (2) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (2) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Orvinio – (2) Rocca Sinibalda – (1) Stimigliano.

Stamattina Passo Corese, seconda tappa del tour vaccinale anticovid19 targato Asl di Rieti si é rivelato una sorpresa....

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 442 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza i tamponi sono stati 92.701. Totale positivi in provincia di Rieti: 154.

Partito puntuale questa mattina, al centro vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti, il week end vaccinale anti-covid19...

Stamattina, 29 maggio, a Passo Corese, la seconda tappa del tour vaccinale anticovid19 targato Asl di Rieti si è rivelata una sorpresa. Tantissime le ragazze e i ragazzi in attesa di prenotare la dose di J&J, sin dalle 6 del mattino. Ad un'ora esatta dall'apertura, le 200 prenotazioni preventivate sono terminate: proprio come era accaduto venerdì 28 maggio ad Osteria Nuova. Partito puntuale questa mattina, al centro vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti, il week end vaccinale anti-covid19 dedicato agli over 18enni. Le prenotazioni sul posto e la successiva somministrazione del vaccino AstraZeneca procede regolare e andrà avanti fino alle 20:00 di stasera. Tanti giovani anche presso la sede distrettuale Asl Rieti di Passo Corese per la vaccinazione con J&J, seconda tappa del graditissimo tour itinerante organizzato dall'Azienda e che si concluderà domani, domenica 30 maggio ad Amatrice. Le 200 prenotazioni disponibili sono andate esaurite nel giro di pochissimi minuti.

