Rieti, prezzi materie prime alle stelle. I costruttori: “Area del sisma a rischio”

L’associazione dei costruttori edili Ance e Confartigianato Lazio denunciano: l’aumento dei prezzi delle materie prime frena la ripartenza del settore edile e mette a rischio la ricostruzione post terremoto nella provincia di Rieti. Nonostante le buone risposte ottenute dai bonus per l’efficientamento energetico il settore dell’edilizia si trova a fare i conti con forti aumenti nei costi delle materie prime come l’acciaio, che tra novembre 2020 e febbraio 2021 è aumentato del 130%, oppure i polietileni per le plastiche, aumentati del 40%, o ancora i derivati petroliferi e del rame che segnano aumenti rispettivamente al 34% e 17%. Questo mette in grande difficoltà gli imprenditori, soprattutto per quanto riguarda i contratti in essere e particolarmente in riferimento alle grandi opere e, come dichiara il presidente della Confartigianato Lazio Michael Del Moro in una intervista al Corriere della Sera “penso soprattutto a Rieti e al cratere del terremoto, dove il prezzario utilizzato è ancora più vecchio di quello approvato lo scorso anno, già superato”.

Una situazione che mette a rischio la tenuta delle imprese costrette a fare i conti con costi sempre più elevati e che si ripercuote naturalmente anche sui cittadini, che si dovranno confrontare con conti più salati. Roberto Bocchi, presidente di Ance Rieti mostra tutta la sua preoccupazione “stiamo assistendo ad un aumento esponenziale dei prezzi con il cemento cresciuto dell’8% e non solo ci troviamo a confrontarci con una manovra speculativa da parte dei grandi fornitori, ma con i tempi di consegna che si sono allungati notevolmente, se si ordina del legname oggi lo si paga un prezzo triplicato rispetto all’anno scorso e si rischia di ricevere le consegne a settembre o ottobre”.

Una situazione tanto complicata da portare a paventare un blocco dei cantieri, Bocchi ha intanto convocato una riunione urgente dei costruttori aderenti all’Ance, invitando anche Confartigianato, con l’unico punto all’ordine del giorno il caro prezzi “si stanno organizzando incontri con il Commissario al Sisma Legnini, con gli assessori regionali Claudio Di Berardino e Mauro Alessandri, che si sono resi disponibili a collaborare. La situazione al momento è critica e l’intervento della politica è necessario”. Aumenti e ritardi che, continua Bocchi “si uniscono all’annosa questione dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, la somma di tutto questo rende impossibile considerare per l’impresa l’opera pubblica vantaggiosa o remunerativa”.

