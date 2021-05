Rieti Covid, il bollettino del 27 maggio: 7 nuovi casi e altrettanti guariti

27 maggio 2021 a

a

a

Sette nuovi casi di positività al Covid-19 e altrettanti guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 27 maggio. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (2), Borgorose (3), Forano (1) e Stimigliano (1). Si registrano 7 nuovi guariti: (3) Rieti, (1) Fara in Sabina, (1) Petrella Salto, (1) Poggio Bustone e (1) Selci.

"Mantenere alta la guardia". I contagi Covid calano, ma la Asl invita alla prudenza

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 367 tamponi. Dall'inizio della pandemia dunque sono stati effettuati 91.906 test. Totale positivi in provincia di Rieti: 168.

In tre ore 114 prenotazioni per il vaccino in farmacia

Conto alla rovescia per l’avvio del primo “Tour Vaccinale Over 30 anni” del Lazio, con vaccinazione Johnson&Johnson sul territorio della provincia di Rieti. Si tratta di una iniziativa unica nel suo genere, che garantirà a tutti i cittadini, di poter accedere comodamente alla vaccinazione anti-covid19 senza raggiungere il capoluogo o le sedi fino ad oggi utilizzate per la Campagna vaccinale. Grazie al coinvolgimento dell’Api (Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale), il tour vaccinale over 30 anni con vaccino Johnson & Johnson toccherà i territori di Osteria Nuova, Passo Corese e Amatrice. Domani, venerdì 28 maggio Osteria Nuova presso la sede Distrettuale di viale Europa n.13 (orario 14:00 – 20:00); sabato 29 maggio Passo Corese presso la sede Distrettuale di via Giuseppe Garibaldi n.17 (orario 9:30 – 18:30); domenica 30 maggio Amatrice presso il PASS (area opera don Minozzi) dalle ore 9:30 alle ore 16:00. Le prenotazioni, aperte a tutti i cittadini residenti nel Lazio, avverranno direttamente sul posto (senza bisogno di ticket virtuale) ed ogni giorno la Asl di Rieti eseguirà un massimo di 200 vaccinazioni Johnson & Johnson.

Vaccino over 30. Parte il tour della Asl con le dosi Johnson&Johnson

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.