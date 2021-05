Terremoto, crollo campanile Accumoli. I pm chiedono 42 anni di carcere per gli imputati

M. P. 27 maggio 2021 a

Quarantadue anni di reclusione. E’ l’ammontare della pena chiesta dal pm Lorenzo Francia per i 7 imputati – 6 anni per ciascuno - al processo per il crollo della torre campanaria della chiesa dei santi Pietro e Lorenzo di Accumoli, venuta giù con la scossa di terremoto delle 3.36 del 24 agosto di 5 anni fa, che proprio qui, ad Accumoli, ebbe il suo epicentro. La struttura cadde sfondando la copertura della casa canonica e due solai dell’abitazione in cui viveva in affitto la famiglia Tuccio: Andrea, sua moglie Graziella Torroni, entrambi di 34 anni, e i figli Stefano di 8 anni e Riccardo di 9 mesi.

A finire sotto processo per quei fatti, con l’accusa di omicidio colposo e disastro colposo, sono stati l’ex sindaco e attuale vice sindaco del paese distrutto dal sisma, Stefano Petrucci (assistito dall’avvocato Mario Cicchetti), in quanto la casa occupata dalla famiglia era di proprietà del Comune; l’architetto Pier Luigi Cappelloni, allora responsabile unico del progetto; l’architetto Mara Cerroni, collaudatore statico amministrativo dei lavori cui fu sottoposta la torre; i progettisti e direttori dei lavori, l’ingegnere Alessandro Aniballi e l’architetto Angelo Angelucci, il geometra Giuseppe Renzi e l’ingegnere Matteo Buzzi, tecnico incaricato dei lavori ordinati dalla Curia (chiamati in causa, in qualità di responsabili civili, anche la Curia di Rieti e il Comune di Accumoli).

Le indagini, prima, e il processo, poi, avevano il compito di accertare se il crollo fosse stato causato dal terremoto oppure dall’incuria dell’uomo: la torre campanaria era stata infatti già danneggiata da due precedenti terremoti, quello della Valnerina nel 1979 e quello de l’Aquila trent’anni dopo, nel 2009, e a seguito di quest’ultimo la Curia aveva deciso di sottoporla a lavori di messa in sicurezza. Indagini e processo hanno però accertato che quegli interventi erano stati di modesta entità, consistendo nell’installazione di due barre di acciaio fissate ai lati della cella campanaria. Secondo la Procura e i risultati di alcune perizie, il crollo fu causato dal sisma di 5 anni fa, ma si poteva evitare adottando “specifici interventi di consolidamento che erano stati già indicati dopo il sisma de L’Aquila”.

