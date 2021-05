Rieti Covid, parte il tour vaccinale in provincia con le dosi Johnson&Johnson per gli over 30. Le tappe e le date

27 maggio 2021 a

La Asl di Rieti avvia il primo “Tour Vaccinale O 30 anni” del Lazio, con vaccinazione Johnson&Johnson sul territorio della provincia di Rieti. Si tratta di una iniziativa unica nel suo genere, che garantirà a tutti i cittadini della provincia di Rieti, dalla bassa sabina all’alta valle del Velino, di poter accedere ‘comodamente’ alla vaccinazione anti-covid19 senza raggiungere il capoluogo o le sedi fino ad oggi utilizzate per la Campagna vaccinale.

L’iniziativa di prevenzione itinerante, nasce dal successo ottenuto in queste ultime settimane dagli Open Days over 40 e over 35 e dall’Open Week over 30 anni organizzati presso il centro vaccinale Caserma Verdirosi a Rieti, che hanno consentito alla Asl di Rieti di eseguire oltre 3.000 vaccini AstraZeneca con un’alta adesione di 30-35enni (oltre il 45%).

Grazie al coinvolgimento dell’Api (Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale), il tour vaccinale over 30 anni con vaccino Johnson & Johnson partirà venerdì 28 maggio da Osteria Nuova presso la sede Distrettuale di viale Europa n.13 (orario 14:00 – 20:00), proseguirà sabato 29 maggio a Passo Corese presso la sede Distrettuale di via Giuseppe Garibaldi n.17 (orario 9:30 – 18:30) e terminerà domenica 30 maggio ad Amatrice presso il Pass (area opera don Minozzi) dalle ore 9:30 alle ore 16:00. Le prenotazioni avverranno direttamente sul posto (senza bisogno di ticket virtuale) ed ogni giorno la Asl di Rieti eseguirà un massimo di 200 vaccinazioni Johnson & Johnson.

La Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti sfiora oggi le 80.000 dosi somministrate in provincia di Rieti. Alle ore 18 erano infatti 79.373 le dosi somministrate: 53.106 in prima dose e 26.267 in seconda dose. Rispetto alla popolazione target la copertura vaccinale sale al 48% in prima dose e al 22% in seconda dose. 11. 448 sono le prime dosi somministrate agli over 80, con copertura all’88% e 10.661 le seconde dosi con copertura all’82%. Sul fronte Open Week over 30, la seconda giornata ha registrato ancora un sold out. Le 150 prenotazioni disponibili sono andate ‘esaurite’ in poco più di un’ora dall’apertura del centro vaccinale Caserma Verdirosi. Domani e fino a domenica 30 maggio si replica, con le medesime modalità di accesso e prenotazione (senza ticket virtuale).

