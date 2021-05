Rieti Covid, il bollettino del 26 maggio: 5 nuovi casi e 26 guariti

26 maggio 2021 a

Emergenza coronavirus: 5 nuovi casi e 26 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti del 26 maggio. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (1), Poggio Bustone (2), Poggio Mirteto (1) e Stimigliano (1). Si registrano 26 nuovi guariti: (6) Rieti, (1) Belmonte in Sabina, (1) Cantalupo in Sabina, (3) Casperia, (2) Cittaducale, (1) Concerviano, (4) Fara in Sabina, (2) Greccio, (1) Leonessa, (1) Magliano Sabina, (1) Monteleone Sabino, (1) Poggio Bustone, (1) Rocca Sinibalda e (1) Stimigliano.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 547 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza dunque sono stati eseguiti 91.539. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 168.

Intanto in tutta la Regione continua spedita la campagna di vaccinazione. "Entro il 2 giugno metà degli adulti della nostra Regione avrà ricevuto almeno una dose di vaccino, un risultato importante e giugno sarà un mese determinante. Abbiamo messo in campo una vera e propria potenza di fuoco con le farmacie, con i medici di medicina generale, con gli Hub vaccinali e anche con due momenti speciali: la tre giorni dei maturandi (1, 2 e 3 giugno) e l’Open Week AstraZeneca Festa della Repubblica (2, 3 4, 5 giugno). Ci auguriamo di avere a disposizione le dosi necessarie per consentire una corretta programmazione", ha detto l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Ad oggi per il mese di giugno abbiamo contezza di arrivi pari a 1.301.770 di cui 972.270 di Pfizer, in tre consegne; 179.600 di AstraZeneca con una consegna; e 149.900 di Moderna con 4 consegne. Ad oggi non abbiamo notizia di consegne per il mese di giugno di Johnson&Johnson. Auspico che nelle prossime ore questo quadro possa notevolmente migliorare", conclude l'assessore.

