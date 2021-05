Rieti, annullate le maxi bollette inviate da Aps ai Comuni per i consumi di fontane e uffici

Paolo Giomi 26 maggio 2021 a

“L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”. E’ più che mai appropriata la celebre espressione del grande Gino Bartali per descrivere quanto accaduto nell'ultima settimana all’interno dell’ambito idrico Ato3, e di conseguenza anche nella società che per l’ambito gestisce il servizio idrico, Aps.

Nell’affollata e partecipata riunione dei sindaci di lunedì mattina 24 maggio (un'ottantina di persone circa), l’assemblea ha deciso di annullare definitivamente le esorbitanti fatture inviate nei giorni scorsi proprio da Acqua Pubblica Sabina ai Comuni della provincia di Rieti e a quelli della Sabina romana inseriti nell’ambito relative ai consumi di acqua degli edifici e dei luoghi pubblici, comprese le fontanelle dei centri storici. Fatture che i sindaci hanno immediatamente rispedito al mittente, mettendosi di nuovo sul piede di guerra nei confronti del gestore.

Vengono così stracciati i conteggi effettuati da Aps nelle ultime settimane, e proiettati a ritroso su basi di stime ipotetiche anche agli anni pregressi, che in alcuni casi hanno portato a fatturazioni di centinaia di migliaia di euro, conti impossibili da sostenere per qualsiasi Comune della provincia.

Da qui la decisione di rivedere non solo i conteggi, ma anche di “avviare con i sindaci un percorso di censimento delle utenze pubbliche mirato ad un utilizzo migliore e più efficiente dell’acqua – si legge in una nota della Provincia di Rieti, a capo dell’ambito Ato3 – finalizzato ad avviare, in particolare per le fontane storiche, percorso di abbassamento del tabellario forfettario al quale fanno riferimento le fatture. Nel contempo, come Ato ci si è impegnati ad abbassare il tabellario forfettario anche per le utenze private in base ai consumi realmente rilevati in questi primi anni di gestione”. Puntiamo - ha aggiunto il presidente della Provincia e coordinatore dell’Ato, Mariano Calisse - ad arrivare ad uno stato in cui il cittadino possa pagare realmente per quello che consuma. Non si tratta di un percorso facile perché è un cambio radicale della gestione del servizio idrico e si devono rispettare le leggi emanate dall’autorità competente (in questo caso l’Arera), nonché le convenzioni approvate dalla Regione qualche anno fa, ma pur rispettandole, insieme ai sindaci, stiamo cercando di aggiustare il tiro per arrivare ad un servizio efficiente che costi il meno possibile”.

Le parole del presidente Mariano Calisse non solo non sono bastate a calmare gli animi dei sindaci più agguerriti, molti dei quali situati in Bassa Sabina, ma hanno spostato di nuovo l’asticella su Aps e sul suo management, invitato a rassegnare le dimissioni. Lo si legge in una nota congiunta firmata dai sindaci Andrea Fiori (Montopoli di Sabina), Miranda Glandarelli (Tarano), Paolo Rinalduzzi (Cantalupo), Gisella Petrocchi (Salisano), Marcello Ratini (Casaprota) e Luca Zonetti (Castelnuovo di Farfa), nella quale si esorta il presidente del gestore, Maurizio Turina, a “rimettere nelle mani degli stessi sindaci minacciati da questa operazione ridicola, il proprio mandato per l'assoluta superficialità con cui vengono maneggiati i conti di una società pubblica che appartiene agli enti e quindi a tutti i cittadini”.

