Rieti Covid, il bollettino del 25 maggio. I nuovi casi sono 4 e i guariti 31 guariti

25 maggio 2021 a

a

a

Quattro nuovi casi e 31 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 25 maggio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. I nuovi casi Antrodoco (1), Borgorose (1), Castel Nuovo di Farfa (1) e Collevecchio (1). Si registrano 31 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Antrodoco – (3) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Forano – (1) Longone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (4) Rocca Sinibalda – (1) Stimigliano – (3) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Coronavirus, crolla la curva: 3 nuovi casi e 5 guariti

Numero tamponi eseguiti: 503. Totali tamponi eseguiti: 90.992. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 189.

In tre ore 114 prenotazioni per il vaccino in farmacia

E’ già sold out la prima giornata dell’Open Week dedicato agli over 30 anni organizzato dalla Asl di Rieti presso il Centro vaccinale Caserma Verdirosi, sede della Scuola Interforze per la Difesa Nbc. In circa tre ore dall’apertura del Centro, le prime 150 prenotazioni per la vaccinazione con AstraZeneca sono andate tutte esaurite e oltre il 40% sono di giovani tra i 30 e i 35 anni. Un risultato che ha già decretato il successo del primo Open Week aperto alla fascia over 30 anni, organizzato nella regione Lazio, grazie al sostegno dell’Assessorato alla Sanità del Lazio. A rispondere con grande slancio all’iniziativa organizzata dalla Asl di Rieti, soprattutto i giovani trentenni, che hanno colto l’occasione di vaccinarsi presso il centro Caserma Verdirosi di Rieti prenotando la dose comodamente sul posto e completando il ciclo vaccinale in prima dose in pochissimi minuti. L’Open Week over 30 anni proseguirà fino a domenica 30 maggio con le medesime modalità di prenotazione.

Rinviata la consegna dei treni bimodali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.