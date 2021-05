Rieti Covid, il bollettino del 24 maggio. Solo 3 nuovi casi e 5 guariti

24 maggio 2021 a

Emergenza coronavirus, crolla la curva in provincia di Rieti. Nelle ultime 24 ore appena 3 nuovi casi e 5 guariti. E'quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti di lunedì 24 maggio. I nuovi casi si sono registrati a Poggio Mirteto (2) e Stimigliano (1). I 5 nuovi casi a (1) Rieti – (1) Cantalice – (3) Petrella Salto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 48 tamponi. Il totale dei test effettuati dall'inizio della pandemia è 90.489. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 216.

Domenica 23 maggio si è registrato il secondo sold out consecutivo per gli Open Days della Asl di Rieti dedicati alla vaccinazione anti-covid19 Over 35 con vaccino AstraZeneca. Le vaccinazioni sono state regolari, con un flusso costante e zero attese. Grazie alle prenotazioni effettuate su piattaforma regionale la Giornata si è chiusa alle 22 con altre 600 dosi somministrate. Prossimo appuntamento con i maturandi l'1, il 2 e il 3 giugno. Le ragazze e i ragazzi, prossimi all'Esame di Stato, saranno vaccinati con Pfizer, sempre con prenotazione su piattaforma regionale, a partire da giovedì 27 maggio.

Ad oggi sono 77. 450 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti con una percentuale di cittadini vaccinati in prima dose che supera il 40%.

