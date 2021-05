Rieti, elezioni amministrative. L'asse Pd-M5S spacca il centrosinistra

Alessandro Toniolli 24 maggio 2021 a

Il campo progressista si prepara alle elezioni comunali di Rieti, è aperta la discussione sul candidato o sugli eventuali candidati che potrebbero dar luogo alle primarie, si parla spesso di un campo largo per fronteggiare la destra uscente e sembra che quasi tutti gli esponenti della coalizione auspichino un forte coinvolgimento del Movimento 5 Stelle che al momento, stando anche alle dichiarazioni del parlamentare Gabriele Lorenzoni, sembra possibile ma non scontato. Tutti ad eccezione di Italia Viva, che tramite il segretario Simone Miccadei esclude ogni possibilità in questo senso “noi guardiamo al terzo polo, la nostra non è una posizione schiacciata sul centrosinistra, pensiamo anche ad una possibile candidata sindaca che possa sparigliare le carte. Non chiudiamo le porte al Pd, anche se fino ad oggi non abbiamo avuto contatti ufficiali, e restiamo disponibili a colloquiare con altre forze politiche vicine alle nostre idee e al mondo associazionistico, la nostra città nel 2022 dovrà scegliere il miglior candidato possibile al di fuori dei normali schemi politici e saper sfruttare al meglio il Pnnr del Governo Draghi.

“Tutto è possibile - esordisce l’onorevole pentastellato - a Fara Sabina abbiamo deciso l’ultimo giorno utile, ormai la politica è così. Sono molto aperto e possibilista, si vedrà verso la fine. In caso di ballottaggio un apparentamento si può sempre fare, ma prima non è certo che convenga”. Ed anche per l’eventuale candidato sindaco “potrebbe anche provenire dal M5S, oppure dalla società civile, come avevamo provato a fare a Fara Sabina, dove l’operazione non è partita e poi si è perso anche per quel motivo”. Sicuramente favorevole ad un percorso comune l’ex sindaco Simone Petrangeli “la linea generale credo sia quella di tentare un accordo anche al primo turno, credo ci siamo le condizioni. Credo ci sia disponibilità da ambo le parti”. Anche il coordinatore cittadino del PD Vincenzo Di Fazio è convinto che volendo costruire un campo largo l’eventualità “non è certamente da escludersi, si partirà da quelle forze con cui ci sono consolidate esperienze di alleanza di go-verno, come M5s, Leu e Articolo1. Noi parleremo con tutti, soprattutto col mondo civico anche non streTtamente inquadrabile nel centro-sinistra.”

Alessio Angelucci, coordinatore provinciale di Centro Democratico, nel confermare anche la sua volontà di dialogo parte dall’esperienza in Consiglio Comunale “è una alleanza non solo possibile ma auspicabile. Un lavoro che parte in consiglio comunale dove con il consigliere Casanica abbiamo un ottimo rapporto ed una bellissima collaborazione nelle battaglie più importanti. Noi come Centro Democratico abbiamo anche a livello nazionale collaborato col presidente Conte, come gruppo consiliare Città Futura Simone Petrangeli è stato sempre un interlocutore importante per il M5S, le battaglie principali dei 5 Stelle sono anche le nostre. A Rieti stiamo lavorando ad un campo largo civico, ampio e plurale con all’interno anche i 5 Stelle”. La volontà di coinvolgere il movimento per la costruzione di un programma e di un progetto in grado di strappare la città alla destra sembra chiara. Ora starà alla capacità politica e di sintesi di tutti i soggetti coinvolti trasformare gli auspici in fatti concreti.

