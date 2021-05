Rieti, permessi disabili. Finiscono sotto la lente 6.800 tagliandi

Luigi Spaghetti 23 maggio 2021 a

Seimilaottocento permessi per disabili finiscono sotto la lente dell’amministrazione comunale. Un po’ troppi tenuto conto delle dimensioni contenute di una cittadina che non arriva a toccare le 50 mila anime residenti. Un dato quantomeno anomalo sul quale il sindaco Antonio Cicchetti è deciso a fare chiarezza. “I dischetti (permessi, ndr) che riguardano la disabilità rilasciati sono decisamente troppi – sottolinea il primo cittadino -. Secondo una indagine fatta proprio dal Comando dei vigili urbani risultano 6800 disabili di varia natura e questo mi fa pensare che negli ultimi tempi si sia un po’ esagerato con il rilascio dei permessi. Ho avuto già modo di parlarne con l’ordine dei medici e l’Asl di Rieti, che avvieranno ulteriori verifiche incrociate, proprio perché, lo ripeto, non vedo in una città di queste proporzioni la rispondenza con 6800 disabili. Mi sembra esagerato: o si è di manica larga o ci sono leggi di interpretazione dubbia”. Insomma, qualcosa non sembra proprio tornare ed è bastato effettuare un primo sommario controllo negli elenchi dei permessi per far affiorare l’anomalia.

“Resta da capire se i fruitori dei permessi per disabili rilasciati siano effettivamente in regola, se cioè appartenevano a una persona che ne aveva fatto richiesta per invalidità temporanea ma erano scaduti, oppure – fatto ancora più grave – erano intestati a persone disabili decedute. In quest’ultimo caso, i familiari non avrebbero restituito il contrassegno continuando in molti casi a sfruttare l’accesso agevolato in Ztl. Aspetti che verranno chiariti in breve attraverso controlli incrociati” fanno sapere dal Comando dei vigili urbani in piena emergenza di personale.

Attualmente il Comando della polizia municipale dispone di 37 agenti (sui 120 previsti) chiamati a svolgere servizi di ogni genere compresi quelli relativi ai controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. L’organico di recente si è ulteriormente depauperato tra pensionamenti, malattie e personale non abilitato al servizio in strada trasferito in altri settori. “Molti controlli – spiega la dirigente amministrativa, responsabile del Corpo dei vigili urbani Sonia Salvi – non si sono potuti effettuare proprio per la mancanza di personale ma attraverso il concorso bandito giunto alla fase finale presto verranno inserite in pianta organica quattro nuove unità con la speranza di aumentarli attraverso l’assunzione di vigili stagionali”. Il ritorno dei vigili urbani in strada comporterà l’intensificazione dei controlli. Non solo per violazioni al codice della strada ma anche relativi ai vari permessi primo fra tutti il rinnovo dei passi carrabili. Quindi, conclude il sindaco Antonio Cicchetti “finché si è in tempo l’invito è di mettersi in regola perché ci sarà un rinnovato Corpo dei vigili urbani pronto a far rispettare le regole anche grazie all’apporto dei nuovi agenti freschi di nomina attraverso il concorso”.

