Rieti Covid, il bollettino del 22 maggio. I nuovi casi sono 7 e 33 i guariti. Superata quota 90 mila tamponi

Emergenza coronavirus: 7 nuovi casi e 90 mila tamponi. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti del 22 maggio. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (1), Antrodoco (1), Borgorose (1), Fara in Sabina (3) e Greccio (1). Si registrano 33 nuovi guariti: Rieti – (1) Ascrea – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Cittaducale – (3) Fara in Sabina – (5) Greccio – (1) Longone Sabino – (1) Montebuono – (6) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (1) Toffia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 368 tamponi. Nella giornata odierna il numero di tamponi totali eseguiti presso la rete drive – in della provincia di Rieti e in Ospedale, superano le 90.000 unità (90.246). Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 230.

Si é aperta puntuale, questa mattina alle ore 8, presso il centro vaccinale Caserma Verdirosi a Rieti, sede della Scuola Interforze per la Difesa Nbc, la prima Giornata dedicata alla vaccinazione anti-covid19 dedicata agli Over 35, con vaccino AstraZeneca. Tutto procede regolarmente. In appena un'ora, sfiorate le 100 vaccinazioni. Si vaccina soltanto con ticket virtuale, fino alle 22. Presentarsi muniti di tessera sanitaria.

