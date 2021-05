Rieti, droga. Raddoppiati gli accessi dei minori al Sert

Monica Puliti 22 maggio 2021 a

“La pandemia ha generato un dramma sociale per l’isolamento cui sono stati costretti i giovani. Trascorrere 8/10 ore davanti al pc ogni giorno aumenta la dipendenza da internet e le forme depressive con una crescita di accessi al pronto soccorso, per non parlare dell’uso di sostanze stupefacenti per via della facilità (amplificata dalle restrizioni della pandemia, ndr) a reperirle su internet”. Così il dottor Simone De Persis, psichiatra responsabile del Sert e della Uosd Atr per i disturbi da uso di sostanze e nuove dipendenze – unità operativa semplice dipartimentale della Asl di Rieti, che due giorni fa ha preso parte alla commissione comunale Servizi sociali con focus sui giovani, appunto, e l’uso di sostanze stupefacenti.

“Il disagio investe soprattutto la fascia d’età tra i 15 e i 20 anni – aggiunge -, un disagio che è andato crescendo intorno al 2018 e 2019 e ora, dopo la pandemia, si è fatto più evidente: quest’anno qui in città abbiamo avuto 15 accessi, lo stesso numero di tutto il 2020; c’è da considerare che in tale ambito esiste un sommerso enorme, nel senso che i nostri servizi pubblici intercettano solo le situazioni più gravi, una criticità grave che non ci consente di avere un quadro complessivo del fenomeno”. I numeri, dicevamo, seguono purtroppo un trend in crescita: nell’anno in corso 29 giovani sotto i 23 anni si sono rivolti al servizio di Rieti a fronte dei 40 di tutto il 2020, che vuol dire, nel caso l’andamento si confermasse uniforme, il doppio dell’utenza.

L’Uosd, in generale, che comprende anche i servizi legati ai disturbi da uso di alcol (cresciuto anche questo tra i giovani, e non solo), negli ultimi 4 anni ha avuto in carico un numero progressivamente crescente di pazienti, passando dai 470 nel 2017 ai 638 del 2020, e gestito un numero totale di prestazioni passate da 55.234 del 2017 alle 80.867 dell’anno scorso. Nel 2020, inoltre, a fronte di una riduzione di nuovi accessi al servizio conseguente al lockdown e alle restrizioni legate alla pandemia, si è assistito a un aumento dei pazienti in carico oltreché, come detto, all’implementazione delle prestazioni erogate dal servizio. Per arginare il fenomeno riguardante i più giovani, l’unità operativa del dottor De Persis (“fino a qualche anno fa i minori al Sert non accedevano proprio”) ha portato avanti, specie negli ultimi due anni, un importante lavoro di contatto e sensibilizzazione nelle scuole anche attraverso la creazione, nei licei, di sportelli di consulenze attivi due ore a settimana. Fare rete è la parola d’ordine uscita dalla commissione di due giorni fa – presente, tra gli altri, l’assessore Giovanna Maria Palomba - anche con l’azione delle forze dell’ordine che, come noto, stanno facendo un grosso lavoro nella battaglia contro lo spaccio (fenomeno, anche questo, in crescita) e l’uso di sostanze stupefacenti.

