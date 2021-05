Rieti, spaccio. Nascondeva hashish e cocaina nel bagno di casa, arrestata donna di Passo Corese

21 maggio 2021 a

Nascondeva la droga nel bagno di casa. Da lì, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la prelevava per fornire i suoi clienti. I carabinieri hanno arrestato una donna di 51 anni che aveva messo in piedi un giro di spaccio nell'area del farense. Nella serata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Passo Corese insieme ai militari del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno arrestato L. T., 51enne, di Passo Corese, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti tipo hascisc e cocaina. I militari sono arrivati a lei grazie a un'attività informativa. insomma secondo le informazioni raccolte diversi consumatori della zona ultimamente facevano riferimento a una donna che spacciava nella zona.

I militari, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e gli stupefacenti disposto sull’intero territorio della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno raccolto informazioni in merito a un’attività di spaccio posta in essere da una donna dimorante in Passo Corese. Hanno, quindi, effettuato la perquisizione dell’abitazione della donna rinvenendo, nascosti nel bagno, 57 grammi di haschish e 3 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento del narcotico nonché la somma 1.700 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestata è stata condotta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale di Rieti. Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto per stroncare sul nascere le attività di spaccio. Quella di Passo Corese è una zona particolarmente delicata e a rischio in questo senso. La vicinanza con Roma, la facilità di collegamento con la Capitale grazie alla Metropolitana e la vicinanza con altri centri di media grandezza nella zona della Sabina la rendono particolarmente vulnerabile. Per questo spesso i controlli antidroga delle forze dell'ordine si concentrano in questa area.

