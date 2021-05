Rieti, Terminillo nuovi impianti. E' scontro dopo la richiesta di chiarimenti del governo

Paola Corradini 21 maggio 2021 a

Uno stop, seppur provvisorio, almeno come si augura chi da anni sta puntando al rilancio del Terminillo, al Tsm2 che arriva dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani che avrebbe accolto le osservazioni delle associazioni ambientaliste in merito al progetto di ampliamento degli impianti sulla montagna reatina. A lanciare la “bomba” Loredana De Petris, capogruppo di LeU al Senato che in un post pubblico esulta scrivendo: “Vittoria! Il ministro della Transizione Ecologica, accogliendo le osservazioni di 20 importanti associazioni ambientaliste nazionali e locali, ha formalmente bloccato il progetto di ampliamento degli impianti sul Monte Terminillo, contestando la pronuncia positiva di Via rilasciata a gennaio dalla Direzione politiche ambientali della Regione Lazio”.

Una vittoria, viene definita dalla De Petris, a tutela del patrimonio naturalistico e “delle tante associazioni che negli ultimi mesi si sono battute contro un possibile scempio”. Stando a quanto contenuto nella documentazione inviata alla Regione Lazio dal Ministero della Transizione Ecologica, il tema primario sarebbe la tutela delle aree protette con un chiaro riferimento all’ampliamento della zona sciistica definito illegittimo, quindi dubbi anche sulla realizzazione di nuovi impianti sciistici e delle opere collegate. Soddisfazione anche per Nando Bonessio, portavoce regionale di Europa Verde che scrive: “Il Ministero ha bloccato la costruzione di strade, edifici, piste da sci e impianti di risalita perché il Tsm2 avrebbe distrutto 17 ettari di faggi secolari e gli interventi non sono consentiti dalle norme nazionali e comunitarie relative alla conservazione della Rete Natura 2000. Una battaglia vinta dai Verdi e da altre associazioni ambientaliste. Il parere negativo consente di evitare un impiego inutile di soldi, che invece si possono investire nell’ambiente. Si evita inoltre all’Italia una procedura d’infrazione Europea che avrebbe comportato milioni di euro di multa”.

“Spero che il documento che debbo ancora leggere – dice il sindaco Antonio Cicchetti – sia stato fatto per soddisfare le richieste di qualcuno perché, diciamolo, molto spesso si rilasciano attestati o documenti attraverso i quali si richiedono cose impossibili più per propaganda che per altro, credo non ci siano gli elementi per poter mandare all’aria un enorme lavoro che riguarda il Terminillo e Rieti e che ormai sembra aver trovato concordi tutti. Poi c’è sempre chi non vuole, chi difende il picchio dal dorso bianco o qualcuno che trova il pelo nell’uovo ma nella sostanza dovremmo esserci al di là di tutto”. “Il gioco è ancora aperto i problemi tecnici si possono superare se c’è un accordo, garantendo la fattibilità di un oggetto che risolleverebbe il nostro territorio” ha detto l’assessore Daniele Sinibaldi che con il presidente della Provincia Mariano Calisse ha puntato al rilancio della montagna. Ed è proprio Calisse a parlare di “un lavoro quotidiano durato due anni dove abbiamo concordato con la Regione qualsiasi documento progettuale per arrivare alla ripresentazione del Tsm2”.

