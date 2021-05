Rieti Covid, il bollettino del 20 maggio. I nuovi casi sono 11 e i guariti sono 15

20 maggio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus: 11 nuovi casi e 15 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti di giovedì 20 maggio. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (4), Configni (1), Fara in Sabina (1), Montenero Sabino (1), Stimigliano (2) e Turania (2). Si registrano 15 nuovi guariti: (5) Rieti, (2) Amatrice, (1) Belmonte in Sabina, (4) Fara in Sabina, (1) Leonessa, (2) Rocca Sinibalda.

Vaccino per gli over 40, tutti in fila alla caserma Verdirosi

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 356 tamponi. Dall'inizio della pandemia dunque sono stati effettuati 89.365 test. Totale positivi in provincia di Rieti scendono a 278.

"Mantenere alta la guardia". I contagi Covid calano, ma la Asl invita alla prudenza

Sabato 22 e domenica 23 maggio la Asl di Rieti organizzerà, per il terzo week end consecutivo, gli Open Days dedicati alla vaccinazione anti-covid19, con vaccino AstraZeneca, che tanto successo e consenso hanno ottenuto tra i cittadini, con oltre 2.700 dosi di vaccino somministrate. Ancora una volta l’iniziativa sarà dedicata agli over 40 anni e si svolgerà presso il Centro vaccinale Caserma Verdirosi, sede della Scuola Interforze per la Difesa Nbc (ingresso piazza Beata Colomba), dalle ore 8 alle ore 22. Rispetto ai precedenti Open Days, sabato 22 e domenica 23 maggio, si potrà accedere alla vaccinazione esclusivamente con ticket virtuale. Le prenotazioni online, come annunciato ieri, mercoledì 19 maggio, saranno aperte nel corso della giornata odierna, fino ad esaurimento dei ticket. Per la prenotazione del ticket virtuale è necessario essere muniti di tessera sanitaria. Per tutte le informazioni sulla prenotazione, sull’indicazione delle Sedi e sugli orari, si dovrà accedere alla piattaforma regionale cliccando sul link.

"Bollettino di guerra", dramma per bar e ristoranti. Hanno chiuso 45 locali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.