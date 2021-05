Rieti, riaperture. Tosti (Confcommercio): "Una nostra vittoria"

Monica Puliti 18 maggio 2021 a

a

a

“Le graduali riaperture disposte dal Governo sono il frutto di tutto il lavoro fatto in questi mesi dalle imprese e dalle attività commerciali”. Così il presidente di Confcommercio Rieti e Viterbo, Leonardo Tosti, sulle misure adottate ieri, lunedì 17 maggio, col “tagliando” al decreto in vigore, che ha portato a un nuovo provvedimento che ha riscritto tutta una serie di regole. La prima delle quali, forse la più attesa, riguarda il coprifuoco, posticipato alle 23.

Riaprono le piscine, ma il maltempo rovina la festa

“I commercianti e le aziende in generale – sottolinea Tosti – hanno messo in atto, durante la pandemia, le misure richieste per il contenimento del virus, attenendosi scrupolosamente ai dettami della legge; difficilmente qualcuno ha sgarrato, le imprese hanno investito denaro e i frutti si vedono. Ma questo non è un punto di arrivo perché continueremo a rispettare in maniera rigorosa le regole necessarie a garantire la sicurezza dei clienti. Invito tutti quanti a vaccinarsi – conclude il presidente di Confcommercio – in maniera tale da far ripartire tutti i comparti imprenditoriali, specie quelli legati al turismo che sappiamo bene quanto sia importante, specie in questo periodo dell’anno”.

Dopo sette mesi riapre il Flavio Vespasiano. Si riparte con il teatro vernacolare

Ottimista appare anche Elia Grillotti, presidente provinciale della Fipe-Rieti (Federazione pubblici esercizi). “Lo spostamento del coprifuoco significherà dare una mano ai locali serali che in questo modo recupereranno una fetta di clientela attualmente impossibilitata a cenare fuori per via dell’orario troppo limitante” dice, senza risparmiare, però, qualche critica: “Abbiamo già perso una stagione con la banchettistica e molte coppie, per via delle misure restrittive, hanno rinviato le nozze all’anno prossimo. Speriamo di tornare presto a una pseudo-normalità anche perché nel frattempo gli aiuti non stanno arrivando”. Entro giugno, come è stato proposto dal premier Draghi, il coprifuoco sarà eliminato, ma anche in questo caso, come accaduto finora, si seguirà un percorso graduale poiché a breve l’obbligo di rientro a casa slitterà alle ore 23 e dal 7 giugno a mezzanotte; l’obiettivo è quello di cancellare del tutto l’odiosa restrizione – che tante polemiche ha suscitato da parte di chi ha sempre pensato che non avesse alcun fondamento scientifico ai fini del contenimento del virus - il giorno 21. Quanto a bar e ristoranti, dal primo giugno saranno aperti a pranzo e cena e dalla stessa data sarà di nuovo possibile, finalmente, consumare il caffè al bancone.

Coronavirus, morta anziana di 78 anni. Sono 5 i nuovi casi, 7 i guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.