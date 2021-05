Atletica, la forza del gruppo sportivo carabinieri che sogna le Olimpiadi

16 maggio 2021 a

Il Centro Sportivo Carabinieri, parte dell'organizzazione addestrativa dell'Arma, si occupa di sport a livello agonistico al fine di arruolare atleti di chiaro interesse nazionale e, di conseguenza, cura e segue di concerto con gli organismi sportivi federali la preparazione atletica e l'attività agonistica dei militari. Il Centro è stato costituito nel 1964 mentre il Centro Carabinieri di Perfezionamento al Tiro è nato come nell'agosto 1971; oggi ha una sezione addestrativa e una sportiva. Nel gennaio 2017, con l'incorporamento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, sono transitati nel comparto sportivo della Benemerita gli atleti del Gruppo Sportivo Forestale.

Proprio a Rieti vi è un Distaccamento Atleti che è parte della Sezione Atletica del Centro Sportivo Carabinieri, nasce il 1° gennaio 2017 quando l’Arma ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato ed il Centro Sportivo Carabinieri ha acquisito atleti e tecnici del destituito Gruppo Sportivo Forestale. Il Comandante brigadiere capo Enrico Lang, ex azzurro di marcia, è preparatore atletico e svolge anche una attività di collaborazione con il Centro Polifunzionale per l’attività sportiva di alto livello, l’appuntato scelto Fabiola Paoletti, ex azzurra di maratona, è tecnico specialista del settore mezzofondo, mentre i Carabiniere scelto Anna Bongiorni, Roberta Bruni, Federica Del Buono, Gloria Hooper, Giulia Latini, Elena Vallortigara, ed i carabinieri Mattia Donola, Mattia Montini e Idea Pieroni sono inquadrati come atleti.

Attualmente sono 3 i pass olimpici ottenuti: carabinieri scelto Anna Bongiorni e carabinieri scelto Gloria Hooper (4x100 metri donne), carabiniere scelto Elena Vallortigara (salto in alto donne). I carabinieri scelti Roberta Bruni e Federica Del Buono possono ancora ottenere la qualificazione olimpica migliorando la loro posizione nel ranking mondiale. All'interno del Distaccamento vi sono rappresentate diverse discipline dell'atletica leggera, quali salto in alto, salto con l’asta, corsa ad ostacoli e velocità, con una grande tradizione nelle staffette con due atlete che costituiscono l’ossatura della staffetta nazionale 4x100 metri donne, la quale in occasione dei Campionati Mondiali di Doha, lo scorso 5 ottobre 2019, si è classificata al quinto posto stabilendo il record italiano e ottenendo il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per quanto riguarda l’allenamento del personale sportivo, lo staff è composto dal preparatore tecnico Brigadiere Capo Enrico Lang che si occupa nello specifico del ricondizionamento atletico e dal tecnico appuntato scelto Fabiola Paoletti. Lo staff si occupa della programmazione agonistica che viene concordata in conformità e pieno accordo con i propositi federali, assistendo gli atleti nella gestione delle problematiche relative alla pratica sportiva di alto livello. L’attività tecnica nello specifico riguarda la programmazione dettagliata degli impegni agonistici, nonché dei raduni federali e dei periodi di allenamento in sede, con particolare attenzione al raggiungimento delle migliori performance negli eventi sportivi più importanti della stagione agonistica preventivamente concordati all’inizio di ogni anno. Il distaccamento che dipende gerarchicamente dal Centro Sportivo Carabinieri, ha sede presso la Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento di Rieti, nella quale vengono svolte tutte le attività amministrative logistiche necessarie al funzionamento della struttura, dei mezzi e dei militari. Vengono messe a disposizione del Distaccamento anche alloggi per gli atleti che effettuano in sede dei recall tecnici o periodi di ricondizionamento atletico. L’attività sportiva viene invece svolta al campo comunale di atletica “Raul Guidobaldi”, che offre anche tutte le attrezzature necessarie e nel quale vi è una sala dedicata destinata alla riabilitazione e al recupero funzionale delle atlete.

