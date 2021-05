Rieti Covid, il bollettino del 16 maggio: 3 casi nuovi casi e 21 guariti. I positivi restano 333

16 maggio 2021 a

Emergenza coronavirus. Cala in maniera drastica la curva dei contagi in provincia di Rieti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati appena 3 nuovi casi e 21 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di domenica 16 maggio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (1), Forano (1) e Pescorocchiano (1). Si registrano 21 nuovi guariti (6) Rieti – (1) Casperia – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (1) Greccio – (1) Longone Sabino – (2) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (4) Rocca Sinibalda.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 246 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque effettuati 87.918 test. Totale positivi in provincia di Rieti scendono a 333. Nella giornata di sabato 15 maggio la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl Rieti ha toccato un nuovo record giornaliero. Superate le 2.000 dosi di vaccino totali somministrate nella giornata odierna. Di queste, 800 sono le dosi di vaccino somministrate durante la prima giornata degli Open Days organizzato dall'Azienda presso il centro vaccinale "Caserma Verdirosi" e il poliambulatorio Asl Rieti di Sant'Elpidio. Un risultato importante centrato grazie al lavoro del personale sanitario e tecnico-amministrativo aziendale. Oggi, domenica 16 maggio, si replica a Rieti, presso il centro vaccinale "Caserma Verdirosi" dalle ore 8 alle ore 22, con ingresso in piazza Beata Colomba.

