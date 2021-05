Rieti Covid, vaccino agli over 40 con Astrazeneca. Tutti in fila dalle 7 di mattina alla Caserma Verdirosi

16 maggio 2021 a

Rieti, tanta gente composta in fila in attesa del suo turno. In attesa del suo vaccino. Talmente tanta che la Asl ieri ha fatto registrare il suo record giornaliero di dosi amministrate: 2.000. Solo nei due Open day della Verdirosi e di Sant’Elipido nel Cicolano le dosi somministrate sono stete ben 800. La campagna vaccinale anti-covid19 della Asl Rieti marcia quindi spedita con numeri importanti e con una organizzazione sul territorio spesso portata ad esempio nel Lazio e in Italia.

Ieri, sabato 15 maggio, l’ennesimo risultato importante con il nuovo record giornaliero: superate le 2.000 dosi di vaccino totali somministrate nella giornata di ieri. Di queste, 800 sono le dosi di vaccino somministrate durante la prima giornata degli Open Days organizzato dall’azienda presso il centro vaccinale “Caserma Verdirosi” e il poliambulatorio Asl Rieti di Sant’ Elpidio di Borogorose nel Cicolano. Un risultato importante centrato grazie al lavoro del personale sanitario e tecnico-amministrativo aziendale. Oggi, domenica 16 maggio, si replica a Rieti, presso il centro vaccinale "Caserma Verdirosi" dalle ore 8 alle ore 22, con ingresso in piazza Beata Colomba. Ed è probabile che stasera si registreranno altri numeri importanti a Rieti e in provincia. Intanto il bollettino sanitario di ieri della Asl conferma la tendenza positiva dei numeri che con i contagi che continuano a scendere. Ma ieri è stato registrato un altro decesso, con una donna di 85 anni ricoverata al reparto Covid De Lellis. Il bollettino di ieri ha fatto registrare soltanto nuovi 4 soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (2) – Cittaducale (1) – Collevecchio (1).

Sono stati registrati anche 21 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Amatrice - (1) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Cittaducale – (2) Collevecchio – (2) Fara in Sabina – (1) Greccio – (4) Montopoli in Sabina – (2) Stimigliano. Numero tamponi eseguiti: 808. Totale tamponi eseguiti: 87.672. Il numero totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 351.

