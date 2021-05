Rieti Covid, il bollettino del 15 maggio: morta anziana di 85 anni, 4 nuovi casi e 21 guariti

15 maggio 2021 a

Un decesso, 4 nuovi casi e 21 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di sabato 15 maggio. A perdere la vita un'anziana di 85 anni che era ricoverata nei reparti Covid dell'ospedale di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (2), Cittaducale (1) e Collevecchio (1).

Al via tra pochissimo la vaccinazione anticovid19 Asl Rieti over 40 anni con vaccino AstraZeneca. Oggi, Sabato 15 e...

Si registrano 21 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Amatrice - (1) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Cittaducale – (2) Collevecchio – (2) Fara in Sabina – (1) Greccio – (4) Montopoli in Sabina – (2) Stimigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 808 tamponi e dunque dall'inizio della pandemia i test in totale sono stati 87.672. Totale positivi in provincia di Rieti scendono a 351.

Tutto procede con regolarità nel Cicolano, presso il presidio della Asl di Rieti a S. Elpidio per l'Open Day dedicato alla vaccinazione anticovid19 della Asl di Rieti. Orario di vaccinazione 9-16.

Intanto è partita questa mattina la vaccinazione anticovid19 Asl Rieti over 40 anni con vaccino AstraZeneca. Oggi, Sabato 15 e domenica 16 maggio dalle 8 alle 22 presso il centro vaccinale Caserma Verdirosi e sabato 15 maggio dalle 9 alle 16 presso il poliambulatorio di Sant'Elpidio di Pescorocchiano. Accesso con ticket virtuale e con prenotazione sul posto fino ad esaurimento sedute giornaliere.

