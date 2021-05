Rieti Covid, il bollettino del 14 maggio. I nuovi casi sono 5 e 29 i guariti

14 maggio 2021 a

Emergenza coronavirus: sono 5 i nuovi casi e 29 i guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus del 14 maggio. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 5 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (1), Fara in Sabina (1) e Leonessa (3). Si registrano 29 nuovi guariti:(7) Rieti – (2) Borgorose – (1) Cittaducale – (1) Cittareale – (3) Fara in Sabina – (1) Frasso Sabino – (1) Greccio – (1) Leonessa – (2) Petrella Salto – (4) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Rocca Sinibalda – (1) Scandriglia.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 449 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 86.864 test. Totale positivi in provincia di Rieti scendono a 369.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale. Ad oggi superato tetto delle 65.000 dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti (65.203). 42.005 prime dosi (di cui 32.126 Pfizer, 9.590 AstraZeneca, 288 Moderna) e 23.198 seconde dosi. Il totale degli immunizzati in provincia di Rieti raggiunge il 20%. 12.987 la popolazione over 80 anni vaccinata. Di questi, 11.334 sono stati vaccinati in prima dose (87%) e 10.257 in seconda dose (79%). 3.384 sono le persone non autosufficienti vaccinate al proprio domicilio.

