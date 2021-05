Rieti Covid, il bollettino del 13 maggio: 15 nuovi casi e 49 guariti

13 maggio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus: 15 nuovi casi e 49 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 13 maggio. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (4), Amatrice (1), Antrodoco (1), Fara in Sabina (1), Orvinio (2), Petrella Salto (1), Poggio Bustone (2), Scandriglia (2) e Stimigliano (1). Si registrano 49 nuovi guariti: (11) Rieti, (3) Amatrice , (1) Belmonte in Sabina, (2) Cantalupo, (1) Casperia, (2) Cittaducale, (11) Fara in Sabina, (1) Longone Sabino, (1) Montasola, (1) Monteleone Sabino, (1) Montopoli in Sabina, (1) Pescorocchiano – (3) Petrella Salto, (2) Poggio Moiano, (2) Poggio Nativo, (1) Posta, (1) Salisano e (4) Scandriglia.

Open day vaccini Astrazeneca, il modello sarà esportato

Numero tamponi eseguiti: 454. Totale tamponi eseguiti: 86.415. Totale positivi in provincia di Rieti scendono a 393. Nella giornata di lunedì 17 maggio, transiterà nel reatino la carovana del Giro d’Italia preceduta dalla Manifestazione Biciclette a Pedalata Assistita che non consentiranno, a partire dalle ore 11:30 fino alle ore 15:30 circa, il transito degli autoveicoli in alcune strade della Città e della provincia di Rieti.

Coronavirus, morta signora di 69 anni. I nuovi casi sono 27 e i guariti 46

Presso il centro vaccinale “Caserma Verdirosi” non si potrà accedere dalle ore 11:30 alle ore 12:15 e dalle ore 13:45 alle ore 15:15. Presso il centro vaccinale “ex Bosi” non si potrà accedere dalle ore 13:45 alle ore 15:15. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha deciso di riprogrammare l’attività vaccinale presso tali Centri vaccinali, anticipando o posticipando le prenotazioni nelle fasce orarie indicata. Ogni cittadino con prenotazione nelle fasce orarie indicate verrà pertanto contattato dal Call Center aziendale per fissare loro un nuovo appuntamento.

Dimezzate le dosi di vaccino ai medici di famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.