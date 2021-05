Rieti, false assicurazioni per auto vendute online. I carabinieri denunciano tre persone

12 maggio 2021 a

Continuano i tentativi di truffa attraverso il web, da parte di persone che non si fanno scrupoli di alcun genere. Grazie alla denuncia dei malcapitati, i carabinieri della Compagnia di Rieti, in questi ultimi giorni ne hanno scoperte due, attraverso un minuzioso e capillare lavoro telematico. A Poggio Moiano, i carabinieri della locale stazione, sono riusciti ad identificare, dopo un certosino lavoro di tracciamenti bancari e telematici, due cittadini campani residenti uno a Battipaglia (Salerno) e l’altro ad Acerra (Napoli), nonché un pakistano residente a Napoli ed un albanese residente a Villa Literno in provincia di Caserta, autori di una truffa in concorso ai danni di un cittadino rumeno dimorante a Poggio Moiano. Questi, fingendosi ”brokers assicurativi” su specifici siti web, dopo aver promesso vantaggiosi contratti per la copertura assicurativa di alcuni veicoli, inducevano il denunciate a versare la somma di oltre 700 euro in due distinte operazioni di versamento su postpay e attraverso un bonifico, senza mai rilasciare i contratti pattuiti.

A Cantalice invece, i carabinieri della locale Stazione, a seguito di denuncia sporta da un cittadino del luogo, sono riusciti, sempre dopo un accurato lavoro telematico, ad identificare un cittadino calabrese residente a Locri, in provincia di Reggio Calabria, il quale attraverso un sito Internet dedicato, ha tentato di porre in vendita, ad un costo di 7.000 euro, un trattore agricolo, inducendo il malcapitato a versare metà della somma pattuita su carta postpay, a titolo di caparra. L’uomo, in seguito, forniva sempre futili motivi ed adducendo banali scuse, per non perfezionare la compravendita del mezzo né tantomeno restituiva la somma versata.

Le indagini dei carabinieri proseguono, allo scopo di recuperare le somme versate. Il fenomeno delle false assicurazioni vendute online si sta diffondendo sempre di più. Nelle scorse settimane anche la polizia stradale di Passo Corese ha denunciato dei presunti truffatori che proponevano polizze per auto che poi si sono rivelate false.

