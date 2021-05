Monterotondo, chiodo trovato in un pasto della mensa scolastica. I carabinieri: "Sabotaggio contro la città"

Matteo Torrioli 12 maggio 2021 a

Anche un chiodo è stato rinvenuto nella busta che conteneva un panino destinato ad uno dei bambini della scuola dell’infanzia Raggio di Sole di Monterotondo Scalo, nel quartiere Piedicosta. Si tratta del quinto caso, in meno di 20 giorni, di ritrovamento di un oggetto metallico nei pasti destinati alle mense scolastiche della città eretina. Quello di ieri, 11 maggio, doveva essere l’ultimo giorno di servizio prima della sospensione dello stesso deciso dall’amministrazione comunale di Monterotondo. Per l’occasione e per azzerare praticamente i rischi, in accordo con la società CirFood, si era deciso di somministrare un “cestino freddo”, il classico panino. Peccato che, visto quanto accaduto, anche questa precauzione non sia stata sufficiente. Non solo. Addirittura la CirFood non ha neanche preparato i panini poi distribuiti agli alunni. I panini sono stati prelevati da terzi e poi distribuiti nelle scuole eretine dagli addetti CirFood.

“E’ evidente quindi – ha detto il Comandate dei Carabinieri di Monterotondo Gianfranco Albanese che indaga sul caso – che il problema si trovi nella fase finale e di consumo. È in atto un vero e proprio sabotaggio nei confronti di Monterotondo”. Tanto per fare un esempio, nella giornata di ieri dal centro cottura della CirFood di Monterotondo Scalo sono stati preparati i pasti per cinque grandi aziende romane che non hanno mai avuto problemi di nessun tipo. Per la prima volta, poi, è stata colpita una scuola dell’infanzia. Fino ad ora, infatti, tutti i ritrovamenti erano avvenuti presso classi delle scuole elementari.

Ieri invece il chiodo è stato inserito in un panino destinato a bambini della scuola dell’infanzia. Fortunatamente le maestre presenti in classe si erano prese la briga di aprire una per una le confezioni, ritrovando quindi l’oggetto incriminato. La domanda però che a questo punto bisogna porsi è la seguente: perché proprio Monterotondo? Il bando della Cirfood scadrà a fine giugno, due anni dopo la fine prevista, prorogata due volte. Quindi non si tratta di un metodo per far saltare il servizio in maniera definitiva visto che sarebbe dovuto finire a breve. Nel frattempo le famiglie che hanno bambini che frequentano le scuole comunali sono sotto shock. Anche se sin dal primo ritrovamento di metà aprile era possibile portare il pasto da casa, la lunga serie di eventi ha trasformato la scuola in una sorta di incubo. Sconvolge poi il fatto che ad essere colpito sia proprio la mensa, ovvero un momento di socialità tra bambini e bambine che, dopo tutto quello che hanno passato nell’ultimo anno, avrebbero bisogno solo di serenità e tranquillità.

