Rieti, lavoro. In arrivo 9 milioni, firmato l'accordo per l'area complessa. Respiro di sollievo per 300 persone

Firmato ieri pomeriggio, martedì 11 maggio, l’accordo tra la Regione Lazio e organizzazioni sindacali e datoriali per definire i criteri di ripartizione dei fondi per la mobilità e la cassa in deroga per l’anno 2021 nelle aree di crisi complessa della Regione Lazio, cioè Rieti e Frosinone. Per quanto riguarda il merito dell’accordo lo stanziamento quest’anno è di oltre 28 milioni di euro, che sono stati così suddivisi: 21.150.000 euro alla mobilità in deroga; 7.103.880 alla Cigs in deroga. A Rieti in termini generali la cubatura economica sarà di circa 9 milioni di euro ed andranno a compensare i 300 lavoratori in mobilità in deroga ed in cassa integrazione.

L’accordo punta ad essere immediatamente esigibile per le lavoratrici e i lavoratori in quanto raccoglie l’esperienza degli anni passati sullo snellimento delle procedure per definire la platea e quindi erogare la mobilità. Un capitolo specifico riguarda le politiche attive su cui quest’anno le parti firmatarie intendono puntare in modo deciso dopo la sottoscrizione dell’accordo di marzo. “Reputiamo che per rendere efficaci le politiche attive è utile proseguire il confronto per stimolare una ripresa economica che porti a buona occupazione” hanno detto Cgil, Cisl e Uil. A differenza degli ultimi anni nel 2021 gli stanziamenti sono sufficienti a coprire l’intero anno dando così certezze anche per il 2022 e continuità di erogazione ai soggetti percettori. Sul capitolo politiche attive oltre alla presa in carico dei destinatari della misura da parte dei Cpi per la ricerca intensiva di lavoro sulla base delle competenze maturate e sull’età anagrafica, nell’accordo le parti si sono date appuntamento entro la fine del mese per sperimentare modelli di politiche attive specifiche per coloro i quali raggiungono il requisito della pensione entro 2 anni. Le parti inoltre, ognuno per le proprio competenze, si impegneranno per favorire la collocazione lavorativa utilizzando anche la formazione quale strumento di reinserimento lavorativo.

Soddisfazione anche il segretario provinciale della Cisl Paolo Bianchetti: "La firma del protocollo è di vitale importanza per circa 300 lavoratori reatini e le loro famiglie. In una crisi economica amplificata dalla pandemia, la firma assume un significato ancor più importante per dare sostegno alle donne ed agli uomini espulsi dal mondo del lavoro da troppo tempo. Adesso è l'ora di mettere in campo tutte le energie possibili per dare concretezza alle politiche attive del lavoro al fine di uscire da una logica assistenziale e restituire alle persone la dignità del lavoro attraverso il coinvolgimento delle aziende e gli enti locali - conclude Paolo Biacnchetti, ripartendo dall'esperienza e dalle professionalità dei nostri lavoratori e tenendo conto anche dell'età anagrafica”.

