Rieti, il bollettino dell'11 maggio. Morta signora di 69 anni, i nuovi casi sono 27 e 46 i guariti

Un decesso, 27 nuovi casi e 46 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti dell'11 maggio. A perdere la vita una signora di 69 anni che è deceduta in una struttura ospedaliera di Viterbo. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (6), Antrodoco (1), Cittaducale (1), Fara in Sabina (4), Forano (2), Greccio (2), Poggio Bustone (1), Rivodutri (1) e Rocca Sinibalda (9).

Si registrano 46 nuovi guariti: (11) Rieti – (1) Cantalice - (4) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (1) Caste Sant'Angelo – (1) Castel Nuovo di Farfa – (5) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Cottanello – (2) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Frasso Sabino – (1) Greccio – (1) Leonessa – (2) Magliano Sabina – (1) Montebuono – (2) Monteleone Sabino – (4) Petrella Salto – (1) Poggio Moiano – (1) Posta – (3) Selci. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 524 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza ne sono stati effettuati 85.454. Totale positivi in provincia di Rieti: 457.

L'unità di crisi della Regione Lazio intanto comunica che da fine mese di maggio farmacie e medici di medicina generale partiranno con la somministrazione del vaccino per la fascia d'eta under 50. Intanto questa mattina, 11 maggio, è stato diffuso l'ultimo aggiornamento sulla copertura vaccinale nella Regione. Over 80: 93% prima dose, 82% seconda dose; Over 70: 92% dei prenotati prima dose, 39% seconda dose; Over 60: 84% dei prenotati prima dose, 20% seconda dose; Over 50: 73% dei prenotati prima dose, 25% seconda dose. Obiettivo sui 50-59 anni è di fare entro il mese di maggio, a tutti i prenotati, almeno la prima somministrazione di vaccino. A livello generale è stato vaccinato il 33% della popolazione target (over 16 anni) con prima dose e il 16% con seconda dose. Nel mese di maggio già prenotate oltre 200 mila dosi di AstraZeneca per prime e seconde somministrazioni. Nel mese di giugno già prenotate 157 mila dosi. Saranno garantiti i richiami a tutti.

