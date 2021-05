Rieti Covid, il bollettino del 10 maggio: 4 nuovi casi e 14 guariti

10 maggio 2021 a

Emergenza coronavirus: 4 nuovi casi e 14 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 10 maggio. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (2), Cittaducale (1) e Salisano (1). Si registrano 14 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Borgorose – (1) Casperia – (2) Contigliano – (1) Cottanello – (2) Frasso Sabino – (1) Monteleone Sabino. Numero tamponi eseguiti: 21. Totale tamponi eseguiti: 84.930. Totale positivi in provincia di Rieti: 477.

Successo per l’Open Days della Asl di Rieti organizzato sabato 8 e domenica 9 maggio scorsi presso il Centro vaccinale anti-covid19 della Caserma Verdirosi, con vaccinazione dedicata agli over 50 e alle categorie prioritarie senza limiti di età. In due giorni sono state somministrate 1.030 dosi di vaccino AstraZeneca, di cui 600 con prenotazione sul posto, grazie all’iniziativa di prevenzione organizzata dalla Asl di Rieti e le restanti prenotate precedentemente sul portale regionale.

“Grazie al lavoro svolto dal personale sanitario e amministrativo presente, non ci sono state attese all’ingresso, sia per i cittadini muniti di prenotazione che per i tanti che hanno aderito all’Open Days – sottolinea il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo. Abbiamo garantito ad oltre mille persone di potersi vaccinare, terminando il ciclo vaccinale in poco più di venti minuti. Un risultato che ci ha permesso di centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè quello di coinvolgere il numero maggiore di cittadini, per sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione anticovid19 e per accelerare sulla Campagna vaccinale in provincia di Rieti, che in queste ore ha superato quota 60.000 mila dosi di vaccino somministrate (60.472)”. Visto il successo ottenuto, sabato 15 e domenica 16 maggio, l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti replicherà l’iniziativa con un nuovo Open Days.

