Rieti Covid, open day vaccini Astrazeneca nella caserma Verdirosi. Il modello sarà replicato

Seconda giornata ieri, domenica 9 maggio, dalle 8 alle 22, dell’Open Day, primo progetto pilota del Lazio, organizzato dalla Asl di Rieti presso il Centro vaccinale alla Caserma Verdirosi, aperto agli over 50 anni e alle categorie prioritarie senza limite d’età che hanno potuto vaccinarsi recandosi direttamente sul posto, per la somministrazione della prima dose di Astrazeneca. Nel primo pomeriggio è arrivato a sorpresa al centro vaccinale della Verdirosi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che ha incontrato la coordinatrice della campagna vaccinale Emma Giordani e gli operatori sanitari impegnati nell'attività da somministrazione del vaccino. L’assessore si è anche intrattenuto a lungo con i cittadini in attesa scherzando e facendo domande.

Caserma Verdirosi, 350 vaccini per l'Open Day

L’assessore D’Amato ha tenuto a sottolineare l’importanza della campagna vaccinale per uscire il prima possibile dall’emergenza. Il consigliere regionale Fabio Refrigeri ha voluto sottolineare che “siamo veramente soddisfatti della riuscita di questo primo fine settimana di open days di vaccinazioni a Rieti. Un successo che anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha potuto vedere da vicino durante una visita a sorpresa. L’assessore ha potuto constatare la soddisfazione di chi ha ricevuto la prima dose di vaccino grazie all’impeccabile organizzazione e preparazione di tutti gli operatori della Asl di Rieti impegnati in questa iniziativa unica nel suo genere in tutto il Lazio”.

Successo testimoniato anche dal fatto che nella cornice della caserma Verdirosi, unico hub immerso nell’arte e nella storia, in questi primi due giorni sono arrivate molte persone da fuori provincia. L'iniziativa verrà replicata il prossimo week end, sabato 15 e domenica 16 maggio e sarà sempre rivolta alla vaccinazione degli over 50 e delle categorie prioritarie. Al di là di tutto, come ha voluto sottolineare anche l’assessore D’Amato, l’iniziativa con somministrazione del vaccino AstraZeneca è stato un grande successo e lo dimostrano le parole di apprezzamento da parte dei cittadini sia per la modalità di prenotazione, che avviene direttamente sul posto senza attese, sia per l'accoglienza del personale sanitario e soprattutto per la rapidità di somministrazione del vaccino con un’attesa minima. Le vaccinazioni hanno superato il muro delle 60 mila somministrazioni (60.203). Nella giornata di ieri sono state somministrate 1094 dosi complessive. Alla Verdirosi invece 250 le dosi somministrate ieri alle ore 19.30. Intanto il bollettino sanitario della Asl registra 21 positivi e 32 guariti su 282 tamponi eseguiti per un totale di 478 positivi. Da registrare anche il decesso di un 92enne ricoverato presso il reparto Covid del De Lellis.

Coronavirus, morta anziana di 92 anni. I nuovi casi sono 21 e i guariti 32. Visita a sorpresa di D'Amato alla Verdirosi

