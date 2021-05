Rieti Covid, morta anziana di 92 anni, 21 nuovi casi e 32 guariti. L'assessore D'Amato visita la caserma Verdirosi

09 maggio 2021 a

Un decesso, 21 nuovi casi e 32 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di domenica 9 maggio. A perdere la vita un'anziana di 92 anni che era ricoverata nei reparti Covid dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Antrodoco (1), Borgorose (2), Casperia (1), Cittaducale (2), Collevecchio (1), Concerviano (1), Contigliano (2), Orvinio (3), Poggio Bustone (2), Rivodutri (1), Rocca Sinibalda (1), Scandriglia (1), Stimigliano (2).

L'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, questo pomeriggio a sorpresa a Rieti, per una visita all'Open Days... Pubblicato da ASL RIETI su Domenica 9 maggio 2021

Si registrano 32 nuovi guariti a (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgorose – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Casperia – (1) Cittaducale – (1) Cittareale – (4) Colli sul Velino – (3) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Magliano Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto - (1) Poggio Catino – (1) Poggio Moiano – (1) Posta – (1) Rocca Sinibalda. Numero tamponi eseguiti: 282. Totale tamponi eseguiti: 84.909. Totale positivi in provincia di Rieti: 478.

Caserma Verdirosi, 350 vaccini per l'Open Day

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, questo pomeriggio, domenica 9 maggio, a sorpresa a Rieti, per una visita all'Open Days organizzato presso il Centro vaccinale anticovid19 della Asl di Rieti alla Caserma Verdirosi. L'Assessore ha parlato a lungo con i cittadini in attesa del vaccino e con gli operatori sanitari aziendali impegnati nell'attività vaccinale. Un'attività di prevenzione contro il Covid 19 che per due week end (l'iniziativa verrà replicata sabato 15 e domenica 16 maggio), sarà dedicata alla vaccinazione degli over 50 e le persone che rientrano nelle categorie prioritarie, con somministrazione del vaccino AstraZeneca e che ha ottenuto unanimi apprezzamenti da parte dei cittadini per la modalità di prenotazione, che avviene direttamente sul posto senza attese, per l'accoglienza del personale sanitario e per la rapidità di somministrazione del vaccino.

