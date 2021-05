Rieti Covid, 350 vaccini per l'open day alla Caserma Verdirosi

Paola Corradini 09 maggio 2021 a

a

a

Grande risposta della città all'open day vaccinale della Asl al centro vaccinale della caserma Verdirosi dove la prima giornata di somministrazioni si chiude con 350 persone vaccinate e sotto il segno del successo. Open day dedicato alla vaccinazione degli over 50 e degli appartenenti alle categorie prioritarie a prescindere dall’età, quindi forze armate, forze dell’ordine, operatori sanitari degli ordini professionali, personale delle comunità socio sanitarie e socio assistenziali, civili, religiose. Sin dalle prime ore della mattina, i vaccini vengono somministrati dalle 8 alle 22, molti i reatini che si sono messi ordinatamente in coda, in piazza Beata Colomba, all'esterno del centro vaccinale della caserma Verdirosi dove, in meno di due ore erano già state vaccinate oltre cento persone. E tante altre hanno continuato ad alternarsi fino a sera, ognuno ben deciso a vaccinarsi.

Vaccini, superate le 50 mila dosi. Il primo maggio 1.144 somministrazioni

Il nome AstraZeneca non fa paura ai reatini come dimostrato dai volti sorridenti di ognuno che usciva dalla stanza dove si trovano i box per le somministrazioni. Poi 15 minuti nella sala d'attesa post vaccino allestita nel chiostro della Verdirosi, dove la felicità di essersi vaccinati è palpabile tra tutti. “Abbiamo approfittato perché ritengo importante procedere con una campagna vaccinale visto le problematiche che ci sono anche per garantire al nostro Paese un ritorno alla normalità” spiega Fabrizio. Tutti gli intervistati si dicono entusiasti dell'iniziativa parlando di organizzazione eccezionale e luogo bellissimo. Molti i complimenti anche al “personale è gentilissimo e alle infermiere ed infermieri” che hanno accolto ogni paziente con sorrisi e battute svolgendo con grande professionalità il loro lavoro. “Abbiamo deciso di organizzare, come Asl, queste due giornate in accordo con la Regione Lazio – spiega la dottoressa Emma Giordani coordinatrice della campagna vaccinale – è un progetto pilota e sicuramente un esempio di come si possa facilitare ed accelerare la vaccinazione per facilitare tutti i cittadini appartenenti alle categorie indicate e gli over 50 che possono accedere al centro senza prenotazione. A tutti viene fornito un numero per evitare assembramenti e dopo poco potranno vaccinarsi in pochi minuti. E' importante perché comunque riduce i tempi e la vaccinazione arriva a tutti permettendo di vaccinare in tempi brevi il più alto numero di persone e poter uscire finalmente da questa pandemia e tornare di nuovo liberi”.

"Non abbiamo più dosi". La protesta dei medici di famiglia senza vaccini

Uno grande sforzo organizzativo da parte della Asl di Rieti che per imprimere una ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale con due week end, si replica il 15 e 16 maggio sempre alla Verdirosi. Oggi di nuovo in fila per ricevere la prima dose di vaccino con una media di 400 al giorno che, per queste 4 giornate porteranno ad oltre 1600 cittadini vaccinati che prenotano sul posto, presentando documento e tessera sanitaria.

Vaccini al PalaMalfatti slitta la partenza. Mancano le dosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.