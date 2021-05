Rieti, nascite in calo nell'anno del Covid. Meno culle al de Lellis

Monica Puliti 09 maggio 2021 a

a

a

Cala il numero delle nascite registrate nell’anno del Covid, il 2020, all’ospedale de Lellis, contrazione su cui ha inciso la pandemia che ha acuito il trend di costante decrescita demografica rilevata negli ultimi anni a livello nazionale. Un dato, quello locale, in linea con quello registrato nel resto del Paese, che ha segnato il minimo storico dall’unità d’Italia (16 mila nati in meno rispetto al 2019, che aveva già segnato il record negativo, per un totale di 404 mila 104 bambini registrati all’anagrafe) con un calo percentuale del 3,8. Nel 2019, a Rieti, i nati erano stati 548 e quattro anni fa 549 (di cui 134 riguardavano donne straniere e 10 parti gemellari) con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, dato in controtendenza rispetto alla media nazionale che aveva visto, secondo il rapporto Istat “Natalità e fecondità della popolazione residente”, una riduzione delle nascite di circa 100 mila unità dal 2008 al 2016; a differenza della media italiana, inoltre, sempre il 2017 aveva registrato una riduzione dei parti cesarei che si attestavano al 24,4% contro il 32,2 dell’anno precedente.

Vaccini al PalaMalfatti slitta la partenza. Mancano le dosi

“Il 2020 ha segnato una lieve contrazione delle nascite rispetto all’anno scorso– dicono dall’Azienda sanitaria locale - portando il numero da 548 a poche decine in meno”. Le cause sono quelle rilevate anche a livello nazionale: il Covid, innanzitutto, e perciò l’incertezza del futuro, cui si aggiunge la crisi economica, preesistente allo scoppio della pandemia e che a livello locale aveva tratti più accentuati che in altre zone del Paese.

Casa alloggio per anziani della Sabina multata dai Nas. Non rispettava le norme

Gli effetti negativi del Covid, rileva l’Istat nel report “La dinamica demografica durante la pandemia Covid-19 – anno 2020”, hanno amplificato la tendenza al declino demografico in atto nel nostro Paese dal 2015; l’istituto segnala che al 31 dicembre scorso la popolazione residente era inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. E il 2021non promette nulla di buono se è vero che gennaio ha visto una ulteriore flessione delle nascite del 14,3% e l’anno potrebbe chiudersi con una diminuzione tra il 3 e il 5%.

Allarme scabbia, sanificato il sottopasso dormitorio. Migranti nei centri di accoglienza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.