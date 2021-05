Rieti, riqualificazione del teatro Flavio. Due milioni per completare i lavori

Monica Puliti 08 maggio 2021 a

Data da ricordare aprile 2022 perché è quella indicata dall’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Emili, per il ritorno del teatro Flavio Vespasiano alla piena fruibilità da parte della città – comunque garantita con l’allentamento delle misure anti Covid - dopo i cantieri che restituiranno, si spera, la bellezza che questo gioiello architettonico e dall’acustica perfetta merita.

Tre gli obiettivi su cui si è concentrata l’azione dell’amministrazione per terminare l’opera – gli interventi per fare del Flavio un teatro di produzione oltre che per riqualificare il cortile esterno che affaccia su Largo Cairoli – che si trascina da un decennio o giù di lì. Completare innanzitutto la sala polivalente, terminata lo scorso anno, che farà appunto del teatro intitolato all’imperatore sabino Tito Flavio Vespasiano (essendo nato a Vicus Phalacrinae, odierna Cittareale) un luogo di produzione culturale oltreché di rappresentazione; riqualificare poi l’area esterna su Largo Cairoli, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta a dicembre scorso.

“Il progetto – dice l’assessore Emili a proposito – prevede la realizzazione di un cortile che diventerà un elegante salotto in piena armonia con la facciata del teatro, arricchito da spazi verdi e punti luce. Proprio questa settimana abbiamo avviato la gara per l’affidamento dei lavori, gara che contiamo di terminare entro la fine del corrente mese per poi, se tutto procederà come deve, dare inizio al cantiere a giugno: durata prevista per completare l’opera 8 mesi”. La colata di cemento che ha deturpato la facciata laterale del Flavio Vespasiano, quella appunto su Largo Cairoli, sarà sanata, assicura l’assessore, dagli interventi che si realizzeranno in quell’area. Quanto alle risorse economiche impegnate, tutte provenienti dalla Regione, l’importo ammonta complessivamente a 2 milioni, e qui si inserisce il terzo obiettivo su cui si è cimentata l’amministrazione comunale. “Abbiamo ricercato il confronto con la Regione – aggiunge Emili - per avere certezza della disponibilità degli 800 mila euro necessari per riqualificare il cortile esterno e a febbraio scorso ci è stata confermata la disponibilità del finanziamento, somma cui va aggiunto il milione e 200 mila euro spesi per la realizzazione della sala polivalente”.

Diventa dunque realtà – speriamo nei tempi stabiliti – l’annuncio più volte fatto in questi anni dall’assessore alla Cultura, Gianfranco Formichetti: sua, infatti, l’idea di fare del teatro di Rieti un luogo deputato anche alla produzione culturale. Cinquecento posti complessivi di cui 230 in platea, 100 nel Loggione (agibili 30) e 3 ordini di palchi con 24 palchi per ordine, il Flavio Vespasiano – dopo il sequestro, prima, e le misure restrittive anti Covid, poi – aspetta di tornare alla città più bello e funzionale di prima.

