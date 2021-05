Rieti Covid, il bollettino del 7 maggio: 15 nuovi casi e 37 guariti

07 maggio 2021 a

Emergenza coronavirus: 15 nuovi casi e 37 guariti nelle ultime 24 ore. Nessun decesso. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di venerdì 7 maggio. I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: Antrodoco (2), Borgorose (2), Cittaducale (1), Configni (1), Contigliano (2), Fara in Sabina (1), Magliano Sabina (2), Poggio Bustone (4). Si registrano 37 nuovi guariti: (8) Rieti, (1) Antrodoco, (1) Borgorose, (2) Cantalice, (1) Cantalupo in Sabina, (2) Castel Sant'Angelo, (1) Castelnuovo di Farfa, (4) Cittaducale, (1) Colli sul Velino, (2) Fara in Sabina, (1) Fiamignano, (1) Longone Sabino, (1) Monte San Giovanni, (1) Morro Reatino, (1) Petrella Salto, (3) Posta, (1) Rocca Sinibalda, (2) Scandriglia, (2) Selci e (1) Varco Sabino.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 782 tamponi. Dall'inizio della pandemia il totale è di 83.918. Totale positivi in provincia di Rieti: 535.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid 19 della Asl di Rieti. Superato tetto delle 56.000 dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti (56.565). 36.871 prime dosi (28.352 Pfizer, 8.230 AstraZeneca, 289 Moderna) e 19.694 seconde dosi. Ad ora, la copertura totale delle persone vaccinate in provincia di Rieti raggiunge il 30% in prima dose e il 16% in seconda dose.

