Rieti, Sabina Universitas. Dal Governo arrivano 15 milioni per il rilancio

Dal Governo 60 milioni di euro per attività di formazione e ricerca per l’area del cratere sismico, al bando potranno partecipare centri di ricerca, università e imprese, anche grazie a questi finanziamenti potranno aumentare i corsi. Un finanziamento di 60 milioni per i prossimi tre anni assegnati alle aree del cratere sismico, di cui 5 milioni annui spetteranno al territorio. Una vera e propria iniezione di risorse per un sistema che ne ha bisogno, andando ad agire sul volano della ricerca e del trasferimento tecnologico di cui potranno giovarsi le imprese pubbliche e private e che si pone anche l’importante compito di ampliare l’offerta formativa universitaria.

Sono da tempo in corso interlocuzioni tra il Consorzio Sabina Universitas e le università che svolgono attività accademica sul territorio, La Sapienza di Roma e La Tuscia di Viterbo per portare nuovi corsi universitari, o riportarli, come nel caso di fisioterapia e queste nuove risorse non possono che facilitare tale processo.

A felicitarsi per primo per il risultato ottenuto è stato il parlamentare e presidente della Commissione Bilancio della Camera Fabio Melilli, da sempre molto attento a questi temi, e che vede in questo modo “concretizzarsi nel corso di pochi giorni un secondo risultato importante, dopo l’approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo del Cratere Centro Italia, previsto dall'ultima Legge di Bilancio, con una dotazione di 160 milioni di euro, e finalizzato a sostenere la crescita economica delle aree colpite dal sisma”.

Da una prima lettura del provvedimento anche il Consorzio Sabina Universitas potrebbe fare in parte accesso ai finanziamenti, attraverso progetti di ricerca, visto che all’interno del consorzio stesso ci sono strutture di ricerca ufficiali e riconosciute dal Ministero dell’Università.

Buone notizie dunque per l’offerta formativa universitaria e per il sistema economico e dell’impresa, mentre invece il Consorzio Sabina Universitas, nonostante gli sforzi fatti per ridurre le spese negli ultimi anni, si trova a fare i conti ancora con una situazione difficile, come dice lo stesso presidente Roberto Lorenzetti, che ammette di fare i conti “con una coperta che è sempre troppo corta. Siamo sempre purtroppo sul filo di lana”. Ora non resta che attendere la stesura definitiva dei bandi e vedere come il sistema territoriale sarà in grado di approfittare di questa occasione. Una occasione irripetibile per rendere l’offerta formativa dell’ateneo reatino competitiva ma anche per l’intero sistema economico e dell’impresa delle zone del cratere ancora provate dall’emergenza a distanza di quasi 5 anni dal terremoto che ha messo in ginocchio non solo il Reatino.

