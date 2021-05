Rieti Covid, superata quota 50 mila dosi di vaccino. Il primo maggio 1.144 somministrazioni

02 maggio 2021 a

La campagna vaccinale anti Covid-19 della Asl di Rieti accelera ancora e in questo week end di festa supera il tetto delle 50.000 dosi di vaccino somministrate (51.323): 33.853 prime dosi e 17.470 seconde dosi con una copertura totale in prima dose che sfiora il 27% e il 15% in seconda dose.

Delle 51.323 dosi somministrate, 43.599 sono state somministrate dalla Asl di Rieti (86%) e 7.724 dai Medici di famiglia (15%). In linea con gli obiettivi del Piano, è ormai in dirittura d’arrivo la vaccinazione in prima dose degli over 80 anni, con 11.196 dosi di vaccino somministrate (86%) e 8.975 di immunizzati (69%). Ieri, 1 maggio, la Asl di Rieti ha toccato un nuovo record, somministrando in una sola giornata 1.144 dosi di vaccino. Procede spedita anche la vaccinazione delle persone non autosufficienti eseguita a domicilio dalle equipe itineranti del Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale. Ad ora somministrate 3.100 dosi complessive.

Nelle ultime 24 ore all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. I casi sono stati registrati Amatrice (7) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (2) – Casperia (4) – Cittaducale (2) – Fara in Sabina (4) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (2) – Petrella Salto (3) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Posta (1) – Selci (1) – Stimigliano (1) – Torri in Sabina (1). Si registrano 45 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Antrodoco – (5) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (1) Configni – (6) Fara in Sabina – (1) Forano – (2) Magliano Sabina – (8) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Salisano - (1) Selci – (1) Varco Sabino. Si registra un decesso: una donna di 87 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti).

