Rieti, Irene Volpe cucina i falloni con la verdura. Ecco come ha rivisitato la ricetta della nonna di Collevecchio

02 maggio 2021

E' una delle prelibatezze della Sabina. Il fallone ripieno di verdura che per l'occasione è diventato gourmet grazie all'estro di Irene Volpe, la romana finalista di Masterchef 10, che ha origini sabine. Sua nonna infatti è di Collevecchio e spesso per le festività la giovane aspirante cuoca passa delle giornate nella campagna del paesino per scappare dalla frenesia della città. E, quando è in Sabina, ormai ha abituato i suoi fans ad "assaporare" i sapori di quella terra. A Pasqua fece una pizza.

Nel week end del primo maggio si è cimentata con il fallone ripieno di bieta per poi condividere la ricetta e il risultato su Instagram. "Cara nonna, così ho deciso di riassaporare le tue radici, i tuoi sapori, i tuoi famosissimi falloni ripieni di bieta. Ho pensato di trasformarli in una focaccia a lievitazione naturale, morbida morbida, un pochino più gialla, perché sai, utilizzo spesso la curcuma. Quanto mi piacerebbe fartela provare, è una spezia versatilissima. Ho ricreato il tuo nido, con delle erbe miste di campo, che ho ripassato con dell'Evo buono buono, aglio e peperoncino. E poi sai, nonnina, sono solita a dare un tocco di colore a qualsiasi cosa io faccia, ecco perché ho arrostito dei pomodorini, che per altro, aggiungono tanta dolcezza, quella che trasmettevi tu. Grazie nonnina, ti penso sempre, e quando ho paura, quando sono triste, spaesata, ricerco te attraverso i tuoi sapore".

Insomma un'altra vetrina inaspettata per i prodotti tipici della Sabina. Infatti già a Pasqua come detto ebbe un grande successo sui social la tradizionale pizza - che in Sabina è un dolce che tuttavia può essere fatto anche salato con il formaggio - e non quella che tutti conosciamo con il pomodoro e la mozzarella. Da quello che filtra anche spulciano i social Irene è molto legata alle sue origini sabine e ai piatti della nonna.

