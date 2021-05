Rieti Covid, il bollettino del 2 maggio. Morta anziana di 87 anni, 35 nuovi casi e 45 guariti

02 maggio 2021 a

Un decesso, 35 nuovi casi e 45 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di domenica 2 maggio. A perdere la vita un'anziana di 87 anni che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Amatrice (7) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (2) – Casperia (4) – Cittaducale (2) – Fara in Sabina (4) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (2) – Petrella Salto (3) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Posta (1) – Selci (1) – Stimigliano (1) – Torri in Sabina (1). Si registrano 45 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Antrodoco – (5) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (1) Configni – (6) Fara in Sabina – (1) Forano – (2) Magliano Sabina – (8) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Salisano - (1) Selci – (1) Varco Sabino.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 269 tamponi. Dall'inizio della pandemia dunque sono stati effettuati 81.068 test. Totale positivi in provincia di Rieti: 613.

