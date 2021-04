Rieti, droga in auto. La Finanza arresta due persone: sequestrata marijuana, cocaina e hashish

30 aprile 2021 a

Nell’ambito dei controlli sul territorio finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, intensificato all’indomani dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che contemplano minori limitazioni agli spostamenti, personale del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Rieti congiuntamente con il Gruppo di Rieti, hanno represso l’introduzione di tre distinte partite di droga destinata al locale mercato dello spaccio.

In un primo controllo è stato fermato un veicolo sulla Salaria con a bordo due persone di 50 e 53 anni. I due mostravano immediatamente segni di nervosismo e fornivano dichiarazioni contrastanti sul motivo dello spostamento in auto. Pertanto la successiva perquisizione personale consentiva di rivenire, ben occultata, una confezione di cocaina già divisa in dosi già pronta per essere spacciata nel fine settimana tra i consumatori di Rieti. Nel corso dei controlli, veniva fermato anche un altro incensurato, di 58 anni, intento a trasportare un ulteriore involucro di cocaina abilmente occultato nella vettura e rinvenuto solo dopo una ispezione della stessa.

Sempre nell’ambito delle operazioni ad alto impatto poste in essere, personale del Gruppo Rieti procedeva, unitamente all’unità cinofila messa a disposizione dal Gruppo Pronto Impiego Roma, al controllo di un’autovettura con a bordo tre persone. Durante le attività, uno dei soggetti fermati tentava di disfarsi, gettandolo a terra, di un involucro di plastica, prontamente recuperato dai finanzieri. Tale involucro conteneva sostanza stupefacente che, dopo unesame attraverso il drop-test, veniva riconosciuta in cocaina. Inoltre, uno dei fermati veniva trovato in possesso di denaro contante per complessivi 795 euro, suddiviso in moneta di piccolo taglio. La sostanza stupefacente e il denaro rinvenuti nell’ambito delle operazioni descritte, insieme a 8 telefoni cellulari, venivano sottoposti a sequestro e i soggetti coinvolti, due dei quali tratti in arresto in flagranza, venivano tutti denciati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Ulteriori servizi, appositamente predisposti con l’ausilio dell’unità cinofila del Gruppo Pronto Impiego di Roma sempre sulla direttrice Roma – Rieti, permettevano di rinvenire e sottoporre a sequestro 5 grammi circa di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

