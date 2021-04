Rieti Covid, il bollettino del 29 aprile: morto uomo di 69 anni. I nuovi casi sono 25 e i guariti 51

29 aprile 2021 a

Un decesso, 25 nuovi casi e 51 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 29 aprile. A perdere la vita un uomo di 69 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo de Lellis. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (10), Amatrice (1), Antrodoco (1), Casperia (1), Cittaducale (1), Collevecchio (1), Fara in Sabina (3), Leonessa (1), Montebuono (1), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (2), Rocca Sinibalda (1) e Scandriglia (1).

Si registrano 51 nuovi guariti: (5) Rieti, (17) Amatrice, (3) Antrodoco, (1) Cantalice, (2) Cantalupo in Sabina, (1) Castel Sant'Angelo, (5) Cittaducale, (1) Cittareale, (1) Colli sul Velino, (1) Contigliano, (5) Fara in Sabina, (1) Monteleone Sabino, (1) Poggio Mirteto, (4) Poggio Moiano, (1) Posta, (1) Stimigliano e (1) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 528 tamponi. Numero totale tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza 79.462. In provincia di Rieti restano 661 positivi.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale anticovid19 Asl Rieti. Superato tetto delle 48.000 dosi somministrate in provincia di Rieti (48.084). 32.081 prime dosi (24.280 Pfizer e 7.512 Vaxzevria, 289 Moderna) e 16.003 seconde dosi. Da questa notte a mezzanotte si apriranno le prenotazioni per la fascia di età 59-58 anni (nati nel 1962 e nel 1963) e domani 30 aprile, sempre a mezzanotte, le prenotazioni fascia di età 40-49 anni (nati nel 1981 e nel 1972) con patologie.

