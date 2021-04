Federico Fashion Style a Leonessa per le riprese del suo nuovo programma di Real Time Beauty Bus

29 aprile 2021 a

Federico Fashion style prosegue la sua avventura tra i borghi italiani alla ricerca di moderne Cenerentole a cui stravolgere il look, a bordo del suo luccicante "Beauty Bus". Questa settimana l'Hairstylist più famoso della Tv arriva a Leonessa, perla del reatino adagiata alle pendici del Monte Tilia, dove lo attendono tre giorni di intense riprese. Da domenica 2 maggio, lo splendido borgo medievale di Leonessa, sarà la scenografia per un nuovo cambio look.

Sono partite le riprese di Beauty Bus, il nuovo programma di Federico Fashion Style prossimamente in onda su RealTime, canale 31. Dopo ben quattro stagioni de Il Salone delle Meraviglie e in attesa della quinta, in queste settimane Federico Lauri ha iniziato a girare l’Italia a bordo del Beauty bus, un vero e proprio salone di bellezza dotato di tutto e che si muove su quattro ruote. Il concept del programma è semplice: in ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo bus e tra le tante candidate che accorrono e si propongono chiedendo un nuovo look -e stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit- ne sceglierà alcune con l’aiuto di una “valletta”, un’assistente anch’essa selezionata in loco. Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, certo, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco e affrontare un total makeover. Le fortunate che saliranno a bordo del bus avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d’amore, sono tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto. E per tutte, la trasformazione di Federico segnerà l’inizio di una nuova vita. Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scenderanno dal bus completamente trasformate, fuori e dentro.

Beauty bus è un programma Pesci combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa ed è scritto da Olivia Bernardini e Francesca Petrocelli. La regia è di Tiziano Bernardini. Il Produttore Esecutivo Discovery è Silvia Viganò, il Produttore Esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli.

