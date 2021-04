Rieti Covid, il bollettino del 28 aprile. Due morti, 52 nuovi casi e 68 guariti

28 aprile 2021 a

Due decessi, 52 nuovi casi e 68 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 28 aprile. A perdere la vita un uomo di 76 anni e una donna di 79 anni che erano ricoverati nel reparto Terapia Intensiva dell'ospedale San Camillo de Lellis.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 52 nuovi soggetti positivo al test Covid 19 a Rieti (12) – Belmonte in Sabina (1) – Borgorose (4) – Cittaducale (4) – Concerviano (2) – Fara in Sabina (1) – Fiamignano (1) – Longone Sabino (3) – Magliano Sabina (6) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni (1) – Montopoli in Sabina (5) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (2) – Selci (4) – Torricella in Sabina (1). Si registrano 68 nuovi guariti: (14) Rieti – (2) Amatrice – (2) Antrodoco – (1) Borgorose – (1) Cantalice – (2) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (1) Caste di Tora – (1) Caste S. Angelo – (1) Caste Nuovo di Farfa – (3) Cittaducale - (1) Collevecchio - (1) Contigliano – (17) Fara in Sabina – (4) Frasso Sabino – (1) Greccio – (1) Micigliano – (1) Montasola – (2) Montopoli in Sabina – (1) Morro Reatino – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Pozzaglia Sabina – (1) Salisano – (2) Selci – (1) Stimigliano.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 558 tamponi. Il numero totale dei test effettuati da inizio pandemia sono 78.934. Totale positivi in provincia di Rieti: 688.

