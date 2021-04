Fiano Romano, spara contro auto in corsa sull'A1. Paura sull'autostrada, arrestato il conducente di un furgone

27 aprile 2021 a

Ha sparato contro un'auto lungo l'A1 dopo una lite stradale. E' stato identificato e arrestato l'uomo che sabato scorso, 24 aprile, ha creato il panico sull'autostrada all'altezza di Fiano Romano. Ad identificarlo gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Roma Nord.

Doveva essere una giornata tranquilla, quella di sabato scorso per tre uomini che a bordo della loro Honda Jazz transitavano sulla A1 all’altezza di Fiano Romano, quando, dopo una lite per motivi di viabilità, la situazione degenerava. Lo sventurato conducente della Honda dopo essere stato costretto ad effettuare una repentina frenata, per evitare l’urto, a causa di una manovra azzardata del conducente di un furgone che sopraggiungeva sulla corsia di sinistra, suonava il clacson per segnalare la propria presenza. A quel punto l’uomo alla guida del furgone, senza dire nulla, puntava un’arma verso l’altra auto spaventando a morte i tre occupanti del veicolo che tentavano di fuggire alla minaccia cambiando corsia più volte.

L’uomo, però, non soddisfatto continuava ad affiancare l’Honda Jazz e una volta abbassato il finestrino esplodeva un colpo in direzione dell’auto, che dopo aver attraversato l’abitacolo e sfiorato il conducente al volto, infrangeva il finestrino del lato passeggero. I tre uomini nonostante lo spavento cercavano di inseguire il furgone, che nel frattempo si era allontanato ad alta velocità, per prenderne la targa, riuscendo nell’intento e avvisando tempestivamente le forze dell’ordine. Gli immediati accertamenti degli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord, giunti sul posto, permettevano di identificare il furgone ed il suo conducente, trovato ancora in possesso dell’arma, una pistola ad aria compressa da softair. Rintracciato presso la propria abitazione l’uomo è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sarà ora il magistrato della Procura di Rieti, competente per territorio, a formulare l'ipotesi di reato a carico dell'uomo che era alla guida del furgone nel pomeriggio di sabato.

