Rieti Covid, il bollettino del 27 aprile: due morti, 26 nuovi casi e 51 guariti

Due decessi, 26 nuovi casi e 51 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus del 27 aprile della Asl di Rieti. A perdere la vita un uomo di 73 anni (reparto Terapia Intensiva dell'ospedale di Rieti) e una donna di 78 anni (reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Rieti). All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 26 nuovo soggetto positivo al test Covid 19.

I nuovi casi si sono registrati a Rieti (11), Amatrice (3), Cittaducale (4), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (1), Posta (1) e Rocca Sinibalda (5). Si registrano 51 nuovi guariti: (13) Rieti, (1) Amatrice, (2) Antrodoco, (1) Borbona, (2) Borgorose, (1) Cantalice, (1) Casperia, (1) Castel Sant'Angelo, (1) Castelnuovo di Farfa, (5) Cittaducale, (2) Collevecchio, (4) Fara in Sabina, (1) Magliano Sabina, (5) Monteleone Sabino, (1) Montopoli in Sabina, (2) Poggio Mirteto, (2) Posta, (1) Salisano, (1) Stimigliano, (3) Tarano e (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 808. Numero totale tamponi eseguiti: 78.376. Totale positivi in provincia di Rieti: 706.

