Fara in Sabina Covid, al via i test salivari nelle scuole

Fara in Sabina, il ritorno a scuola sarà per moltissimi ragazzi segnato dal test salivare. Da oggi, 26 aprile, primo giorno di lezione in presenza, gli alunni dell’istituto Comprensivo saranno sottoposti a test salivari, costituito da un piccolo cilindro di cotone che il ragazzo tiene in bocca imbevendolo di saliva. Si partirà oggi dalla primaria di Talocci e i test verranno eseguiti durante l’orario scolastico. Una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Fara in Sabina con il supporto della Asl di Rieti in collaborazione con la Croce Rossa Bassa Sabina.

Screening per le seconde e terze medie. Trovato uno studente positivo

“Trattandosi di una nuova metodologia - ha spiegato il sindaco Roberta Cuneo - e in via sperimentale i risultati di questo screening dedicato agli alunni della scuola primarie e secondaria di primo grado, al termine della giornata in base ai risultati ottenuti, riusciremo a programmare anche le prossime giornate di screening”.

Un ritorno a scuola che si vuole garantire in sicurezza anche agli studenti delle scuole superiori di Poggio Mirteto.

“Sono favorevole al rientro a scuola solo se sarà sicuro - dice Edoardo Biccirè, rappresentante degli studenti dell'IIS Gregorio Da Catino di Poggio Mirteto -. I contagi stanno diminuendo; nonostante ciò, il traguardo non è così vicino e finché non lo raggiungeremo dobbiamo comportarci in modo tale da evitare qualsiasi errore che porterebbe a un prolungamento della situazione di emergenza. Tuttavia, la scuola, intesa come istruzione, formazione e socializzazione, rappresenta una delle priorità su cui bisogna investire e per cui bisogna lavorare, affinché i suoi protagonisti possano tornare a viverla sotto tutti gli aspetti".

Oltre trecento tamponi a studenti e personale scolastico. Un solo positivo

In generale, una riapertura totale sarebbe vista da molti ragazzi dell'istituto come avventata, considerando che l'ambiente scolastico e soprattutto quello dei trasporti possono diventare veicolo d'infezione rendendo vane le precauzioni prese in classe.

“La percentuale di studenti che torneranno a seguire le lezioni in presenza dovrà essere adeguata alla disponibilità dei trasporti e agli spazi scolastici in cui potrebbero trovarsi. - spiega Edoardo Biccirè - Sono contrario al rientro a scuola nei casi in cui possa rappresentare un rischio eccessivo. Per ciò che riguarda la situazione del “Da Catino”, mi trovo d'accordo con la scelta della dirigenza scolastica di incrementare leggermente il numero degli studenti che torneranno a scuola, da oggi al 30 aprile, mantenendo distinti sia gli orari d'ingresso che quelli di uscita. Inoltre, la didattica a distanza è stata e continua ad essere un ottimo strumento per compensare, almeno in parte, ciò che la didattica in presenza rappresenta. La scuola, però, non è solo un luogo in cui gli studenti studiano ma anche un luogo dove gli studenti hanno la possibilità di socializzare, confrontarsi, vivere esperienze uniche e importanti, crescere e diventare donne e uomini. Mi auguro che presto la situazione sanitaria migliori e si torni alla normalità”.

Presidi e docenti: "Il ritorno in classe non sarà facile"

