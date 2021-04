Rieti, riaperti i ristoranti. Ma un terzo dei locali non ha spazi all'aperto

L. S. 26 aprile 2021 a

L’economia locale prova a ripartire. Il primo giorno in “fascia gialla” coincide con la riapertura, seppur condizionata ancora da alcune restrizioni, delle attività commerciali ma soprattutto di quei settori, come la ristorazione, che più di altri hanno risentito delle pesanti limitazioni che duravano da mesi. Nuovo colore (da arancione al giallo) e nuove regole. Ma a risentire della crisi dovuta alla pandemia non ci sono solo ristoranti e trattorie. Il grido d’allarme sull’impossibilità di riaprire già oggi arriva ora anche dagli artigiani. Infatti, sono centinaia quelli privi di spazi esterni e dunque impossibilitati a servire al tavolo: parliamo di pizzerie, hamburgherie, bar, gelaterie, pasticcerie, ecc. che non potranno tornare a servire né a pranzo né a cena.

Il Governo ha assunto una posizione intransigente: sì alle riaperture, ma solo per chi può garantire il distanziamento fuori dal locale. Secondo Confartigianato Imprese Rieti questa decisione “costringerà il 35-40% degli esercizi della provincia, come pizzerie al taglio, gelaterie, pasticcerie, kebabberie, forni e simili, a limitare ancora l’attività, visto che una su tre non dispone di spazi esterni. Senza contare che ci sarà da soffrire anche per chi ha spazio fuori, visto che il clima serale in una provincia come quella reatina non è dei più gradevoli. Resta inteso che Confartigianato continuerà a chiedere ai Comuni procedimenti semplificati per rendere disponibili tutte le aree esterne idonee, compresi i parcheggi delle strisce blu. Si dà inoltre per scontato che si continui a non pagare l’occupazione di suolo pubblico e che in fascia gialla si potrà servire al banco, tenendo sempre viva la possibilità di pedonalizzare alcune strade, specie nei centri storici, e di far slittare alle 23 il coprifuoco, per consentire il doppio turno. Al di là delle polemiche - continua il direttore di Confartigianato Imprese, Maurizio Aluffi -, ci sembra importante l’impegno del Comune di Rieti che sembra stia studiando delle misure ulteriori che possano conciliare impresa e decoro urbano per chi è proprio impossibilitato a ottenere un dehor”. Intanto continua l’agonia di centinaia di imprese. La pandemia ha spazzato via tanti imprenditori, piegati e scoraggiati. Per questo, Confartigianato Imprese Rieti, chiede con forza alle istituzioni “provvedimenti per chi resiste, incremento dei sostegni, pace fiscale, congelamento dei mutui e misure che possano incoraggiare la nascita di nuove imprese”.

Il settore ristorazione rimane il più colpito. A Rieti e provincia operano 542 imprese, con una media di 3 dipendenti, per un totale di circa 1600 addetti, di cui l’80% in cassa integrazione. Rilevante anche il fatturato, vicino ai 100 mila euro l’anno a impresa. Una partita rilevante la giocano anche le imprese artigiane, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, ecc, con 69 imprese e oltre 170 lavoratori dipendenti. Fatturato medio annuo intorno a 60mila euro. “Credo che ogni confronto sia costruttivo quando è un confronto di idee – dichiara Sandro Del Grande, presidente di Confartigianato Alimentazione Rieti -. Quando gruppi, associazioni e altri soggetti si incontrarono per confrontarsi senza cercare consensi, ma proponendo progetti la cosa può solo essere positiva. Quindi ben venga un tavolo, anche costante, per questo scopo, tavolo al quale sono ovviamente benvenute le istituzioni e la politica, senza però permettere a di cavalcare e strumentalizzare il lavoro, la professionalità, la forza e la sofferenza di una categoria”.

